Что известно о новой песне Blondie

"Come Back Home" стала вторым синглом из будущего альбома. Композицию написали Джесс Вулф и Голли Лессиг из индипоп-дуэта Lucius, также приобщившихся к ее исполнению.

По словам гитариста и соучредителя Blondie Криса Стайна, песня понравилась ему еще на этапе демозаписи.

"Это просто фантастика. Она напоминает мне много того, что я люблю, и в ней есть немного кантри", – рассказал музыкант.

Песня попала в группу благодаря продюсеру Джону Конглтону, работавшему с Lucius. Стайн объяснил, что сразу почувствовал: эта композиция будет хорошо подходить голосу Дебби Гарри.

Первым синглом из "High Noon" был "Spectral Eyes", вышедший в октябре. Его написал Джонни Марр, также сыгравший в записи на гитаре.

Когда выйдет альбом "High Noon"

Новая пластинка станет двенадцатым студийным альбомом Blondie. Она выйдет 26 февраля 2027 на лейбле BMG и будет содержать 13 композиций.

К работе присоединились Джонни Марр, Глен Мэтлок, Зак Кондон из Beirut и участницы Lucius. По анонсу группы альбом соединит рок и панк с танцевальной музыкой и латиноамериканскими ритмами.

"Этот альбом – классические Blondie, сочетание всех наших разных влияний и эпох во что-то новое", – отметила Гарри в анонсе релиза.

Особое значение "High Noon" имеет через участие Клемма Берка. В пластинку вошли последние записи соучредителя и барабанщика Blondie, игравшего на всех альбомах коллектива.

Чем известны Blondie и Дебби Гарри

История Blondie началась в Нью-Йорке в 1970-х. Дебби Гарри и Крис Стайн основали собственную группу в 1974 году, а затем коллектив стал одним из видных представителей местной панк-сцены.

Среди самых известных песен Blondie - "Heart of Glass", "Call Me", "The Tide Is High" и "Rapture". В творчестве группа сочетала панк, диско, попмузыку и элементы рэпа.

Фронтвумен Дебби Гарри родилась 1 июля 1945 года. Этим летом ей исполнился 81 год.