Barbie выпустила новую куклу в честь Селин Дион

Как выглядит кукла Барби Селин Дион

Во время церемонии "Оскар" в 1998 году Селин Дион исполнила композицию My Heart Will Go On, ставшую главной музыкальной темой фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Именно это выступление вдохновило Mattel на создание коллекционной куклы.

Кукла Barbie, посвященная канадской певице Селин Дион (фото: instagram.com/barbie)

Барби одета в длинное голубое платье с высоким воротником и длинными рукавами, дополненное украшением на шее. Колье отсылает к "Сердцу океана" - вымышленному голубому бриллианту, играющему важную роль в сюжете "Титаника".

Кукла Barbie, посвященная канадской певице Селин Дион (фото: instagram.com/barbie)

Сама певица также прокомментировала выход коллекционной модели. По словам Дион, для нее большая честь стать частью истории Barbie благодаря кукле, вдохновленной одним из важнейших моментов ее карьеры.

Кукла Barbie, посвященная канадской певице Селин Дион (фото: instagram.com/barbie)

Артистка надеется, что новинка будет вдохновлять людей смело выражать себя, верить в собственный голос и уверенно идти к своим мечтам.

Кукла Barbie, посвященная канадской певице Селин Дион (фото: instagram.com/barbie)

Кукла Barbie, посвященная канадской певице Селин Дион (фото: instagram.com/barbie)

Возвращение Селин Дион на сцену

Выход коллекционной куклы состоялся на фоне возвращения Селин Дион в концертную деятельность.

В 2022 году певица сообщила, что имеет синдром мышечной скованности - редкое неврологическое заболевание, вызывающее мышечную скованность и болезненные спазмы. Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось отменить ряд концертов мирового тура Courage.

В 2024 году Дион рассказала о жизни с заболеванием в документальном фильме I Am: Celine Dion ("Я - Селин Дион"). В том же году она выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, исполнив песню Hymne à l'amour Эдит Пиаф из Эйфелевой башни.

В сентябре 2026 года певица начала серию концертов в Париже. Эти выступления стали важным этапом ее возвращения на сцену после продолжительного перерыва.

Следующие концерты артистки во французской столице запланированы на май 2027 года.