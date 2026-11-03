Ажурное платье и звездный папа рядом: 20-летняя дочь Мэтта Дэймона появилась на модной премии CFDA

Какой образ выбрала дочь Мэтта Дэймона

Для выхода Изабелла выбрала светлое ажурное платье с длинными рукавами и бахромой.

Ромбовидный узор создавал полупрозрачный эффект и делал фактуру наряда главным акцентом.

Волосы она собрала в прическу, оставив несколько прядей у лица. Образ дополнили большие геометрические серьги и макияж с выразительными губами.

Дэймон появился рядом с дочерью в черном двухбортном смокинге Ralph Lauren Purple Label. Вместо рубашки актер выбрал черный гольф, а контрастной деталью стал белый платок в нагрудном кармане.

На опубликованном Vanity Fair видео отец и дочь позируют рядом перед фотографами.

Что известно об Изабелле Дэймон

Изабелла уже начала свою карьеру в мире моды. Как пишет People, в августе она подписала контракт с IMG Models.

В профиле на сайте агентства говорится, что она базируется в Нью-Йорке.

Во время общения с журналистами на церемонии Дэймон и Изабелла пошутили о советах, которые дают друг другу.

По словам актера, обоим иногда сложно отвечать на вопросы серьезно, поэтому именно к этому они и призывают друг друга.

Изабелла добавила, что советует отцу уже давно. Сам Дэймон тепло отозвался о дочери и отметил, что с интересом ждет, как сложится ее дальнейшая жизнь.

Изабелла Дэймон (фото: instagram.com/i.sa.be.ll.a)

На CFDA у актера была и профессиональная миссия: его пригласили вручить награду лучшему американскому дизайнеру мужской одежды. Церемонию провели в Американском музее естествознания.