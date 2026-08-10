Аня Гресь и Роман Грищук объявили о разводе: "Так будет лучше для каждого"

Как Гресь и Грищук объявили о разводе

Соответствующее заявление оба сделали в идентичных постах в соцсетях. Как объяснили экс-возлюбленные, им было непросто отважиться сообщить об этом решении публично.

"Но почти вся наша супружеская жизнь была достаточно публичной, поэтому считаем правильным сообщить и о завершении этого этапа", - написали они.

Несмотря на это, оба благодарны за годы, которые провели вместе.

"В нашей жизни было много счастливых моментов, а самым большим подарком стало рождение нашего сына Тимасси", - говорилось в посте.

В то же время они подчеркнули, что развод не повлияет как родителей.

"Мы всегда были, есть и будем для него любящими родителями. Он - наша безусловная любовь и величайшая гордость", - отметили они.

Вдаваться в причины разрыва бывшая пара не стала. Они лишь подчеркнули, что это решение не было внезапным.

"Далее каждый из нас пойдет своим путем. Это взвешенное решение, к которому мы долго шли. Так будет лучше для каждого. Спасибо нашим родным и друзьям за поддержку, понимание и уважение нашего решения", - сообщили они.

Гресь и Грищук больше не вместе (скриншот)

Что известно об отношениях Грищука и Гресь

Они познакомились во время учебы в КПИ, когда вместе выступали в команде "КВК", из которой потом сформировалась студия "Мамахохотала". В этом проекте Роман был руководителем, а Анна - актрисой.

В 2014 году во время сольного концерта студии Роман сделал любимой предложение прямо на сцене перед публикой. Пара до этого уже встречалась несколько лет, а в 2015 году официально оформила отношения, устроив свадьбу в Таиланде.

В октябре 2019-го у супругов родился сын Тимофей. В том же году Роман был избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

На протяжении многих лет они неоднократно делились общими фотографиями и казались одной из самых крепких звездных пар.