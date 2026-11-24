Что известно о международной награде

Награду бронзовому призеру Олимпийских игр и чемпионке мира по художественной гимнастике вручили 16 ноября 2026 года.

Событие произошло в рамках первой церемонии AWSN × VEON Women Who Win.

Отличием чествуют женщин, которые благодаря своему лидерству и деятельности влияют на общество и вдохновляют позитивные изменения.

Церемония собрала спортсменок из пяти видов спорта, представителей международного бизнеса и культурного сообщества.

Среди участниц была актриса и телеведущая Вупи Голдберг, которая является соучредителем AWSN.

Ризадинову отметили за спортивные достижения и работу с юными гимнастками. Завершив профессиональную карьеру, она основала свою Академию художественной гимнастики.

Там спортсменка передает детям свой опыт и помогает развивать уверенность в себе.

О чем спортсменка говорила со сцены

Во время выступления Анна рассказала об украинских детях, которые продолжают заниматься спортом, несмотря на войну.

Она отметила смелость девушек, которые выходят на гимнастический ковер даже в сложных бытовых условиях.

"Эти девушки невероятно смелы. Даже без воды, отопления и электричества, в холоде и темноте, они уверенно делают свои первые шаги на гимнастическом ковре", - подчеркнула Ризадинова.

Также гимнастка отметила значимость международной поддержки украинских атлетов. В частности, она упомянула проект Olympic Dreams, послом которого является.

Какой подарок получила Вупи Голдберг

На церемонии Ризадинова подарила Вупи Голдберг свою книгу "Мой роман со спортом" и кулон проекта Olympic Dreams. Украшение символизирует силу молодого поколения украинских спортсменов.

Подарок потряс актрису: она сразу одела кулон перед собственным выходом на сцену.

Кто поддержал Ризадинову на церемонии

Поддержать Анну в Нью-Йорке приехали Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, CEO проекта Александра Новикова и украинский режиссер, лауреат премии Emmy Владимир Мула.

Получившуюся награду гимнастка посвятила Украине и следующему поколению чемпионов.

"Я верю в наших спортсменов, верю в Украину и знаю, что наши величайшие победы еще впереди", - отметила Анна.