Анджелина Джоли растрогала объятиями с Сальмой Хайек на праздновании в Риме

Как Джоли и Хайек тронули объятиями

Сальма отпраздновала юбилей 2 сентября, однако подробности частной вечеринки начали появляться в сети только недавно. Так, новыми кадрами с торжества поделилась Бу Куарон - дочь режиссера Альфонсо Куарона и близкая подруга семьи Хайек.

На одном из снимков Сальма позирует вместе с Анджелиной Джоли. Давно дружащие актрисы тепло обнимаются перед камерой. Их встреча стала одним из самых милых моментов вечера.

Для Джоли и Хайек это не первое совместное появление. Актрисы вместе снимались в фильме "Вечные" (Eternals), а также работали над лентой "Без крови" (Without Blood), режиссером которой выступила Анджелина.

Хайек и Джоли (фото: instagram.com/bucuaron)

Как Сальма Хайек праздновала 60-летие

Юбилейная вечеринка прошла в кругу близких друзей и семьи. Среди гостей также были муж Риты Оры Тайка Вайтети, дочь Сальмы Валентина Палома и другие.

Бу Куарон опубликовала целую подборку кадров с праздника, оставив лаконичную подпись.

"В Риме… с днем рождения, Сальма Хайек", - написала она.

Бу Куарон показала кадры с вечеринки Хайек (фото: instagram.com/bucuaron)

Свой 60-й день рождения Сальма также отметила особым постом. 7 сентября она опубликовала серию кадров с отдыха у океана и написала, что встречает новый этап жизни с благодарностью.

Хайек опубликовала фото в 60-летие (фото: instagram.com/salmahayek)