Анджелина Джоли с сыном Ноксом побывала в боксерском клубе в Харькове
Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с сыном Ноксом посетила Харьков. Знаменитость побывала в местном спортивном клубе Spadkoyemets, где ее сын потренировался с украинскими военными.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram клуба.
Что известно о визите Джоли в боксерский клуб
По словам представителей Spadkoyemets, приезд актрисы стал для них неожиданностью. Обычная тренировка превратилась в встречу с мировой кинозвездой.
Пока Джоли общалась с представителями клуба и интересовалась историей его создания, ее сын Нокс приобщился к тренировкам по тайскому боксу. Вместе с ним занимались украинские защитники.
В клубе поделились фотографией Анджелины Джоли и поблагодарили актрису за внимание к их работе.
Там отметили, что особенно ценят ее человечность и искреннюю заинтересованность в истории спортивного заведения.
"Мы очень благодарны и счастливы, что вы выбрали именно наш зал! Хотим поблагодарить за человечность и настоящий интерес к нашему залу, интерес к истории его возникновения. Были рады общению и ждем вас в гости снова", - поделились в клубе.
Джоли уже замечали в других городах Украины
Визит в Харьков стал частью нынешней поездки Анджелины Джоли по Украине. В последние дни актрису замечали в разных городах, в частности в Полтаве, Тернополе, Кременчуге и Львове.
Это уже третий приезд Джоли в Украину после начала полномасштабного вторжения России.
Впервые актриса приехала в нашу страну в апреле 2022 года. Тогда она совершила частную гуманитарную поездку во Львов, где встречалась с волонтерами, украинцами, вынужденными покинуть свои дома из-за войны, а также детьми, пострадавшими в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
В ноябре 2025 года Джоли во второй раз посетила Украину. Она побывала в Херсоне и Николаеве, где посетила медицинские учреждения и подземные школы, а также встретилась с семьями, медиками и волонтерами.
Анджелина Джоли является послом доброй воли ЮНИСЕФ и с самого начала полномасштабной войны неоднократно выражала поддержку украинцам.