Аманда Сейфрид зажгла легендарную инсталляцию Tiffany & Co в Нью-Йорке

Как прошло мероприятие

Это уже третий год, когда Tiffany & Co. начинает праздничный сезон этим событием. Огромная фигура птицы, установленная на фасаде культового магазина, стала одной из заметных сезонных декораций Пятой авеню.

Для мероприятия Сейфрид выбрала эффектное черное вечернее платье с асимметричным верхом, вырезом на талии и высоким разрезом.

Особенное внимание Сейфрид уделила украшениям Tiffany&Co. Она дополнила наряд бриллиантовым колье-чокером, плотно прилегавшим к шее, и тонким браслетом. Украшения деликатно сверкали на фоне темной ткани и не перегружали вечерний образ.

Завершали образ черные туфли-лодочки, красная помада и светлые волосы, собранные в гладкую низкую прическу с боковым пробором. Такой бьюти-образ придал выходу классическую элегантность.

Аманда Сейфрид амбосодорка бренда

Особое внимание привлекает и связь актрисы с брендом: в конце октября Tiffany&Co. объявил Сейфрид своей новой амбасадоркой.

Она также стала лицом праздничной кампании Love Is a Gift, в которую вошел короткометражный фильм You&Me режиссера Дерека Сианфранса. В нем из-за истории матери и дочери бренд рассказывает о подарках, которые со временем превращаются в семейные реликвии.