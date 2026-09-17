Алена Омаргалиева в свой день рождения объявила о втором концерте во Дворце спорта

Когда проходит концерт

Свое личное желание она связала, прежде всего, с миром и безопасностью в Украине.

"Чистое небо от "Шахедов" и ракет и справедливый мир для нашей Украины", - сказала она.

Омаргалиева также сообщила о своем следующем большом сольном выступлении в киевском Дворце спорта. По актуальной афише концерт запланирован на 7-8 ноября 2026 года в Киеве.

Для артистки это немаловажный этап сольной карьеры, которую она развивает после многолетней работы в составе дуэта TamerlanAlena.

"Когда вокруг все пытаются разрушить, мы не перестаем верить, мечтать, стремиться и действовать. Мы продолжаем строить планы. Продолжаем встречаться. Продолжаем петь", - добавила звезда.

Отдельно певица отметила благотворительную составляющую концерта: каждый проданный билет должен стать донатом в поддержку Сил обороны Украины. Так что свой день рождения Омаргалиева встречает не только с новыми творческими планами, но и с желанием поддержать украинских защитников.