64-летний Джим Керри тайно в третий раз женился с 32-летней актрисой
64-летний голливудский актер Джим Керри снова женился. Избранницей звезды стала 32-летняя Мин А, с которой он долго пытался не афишировать отношения.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ, пара сыграла небольшую частную свадьбу в Лос-Анджелесе. Церемония прошла в закрытом формате, а о ней стало известно от источников, близких к событию.
Что известно об их отношениях
Роман Керри и Мин А привлек внимание публики в начале этого года. Впервые актер официально появился с любимой на публичном мероприятии во время церемонии французской кинопремии Сезар, которая состоялась 26 февраля в парижском театре L'Olympia.
Тогда Керри не скрывал своих чувств и даже со сцены поблагодарил Мин А за поддержку. Именно это появление стало одним из первых публичных подтверждений их романа.
Новый брак стал для актера уже третьим.
Ранее Джим Керри был женат на Мелиссе Вомер и Лорен Голли, а также в свое время был помолвлен с Дженни Маккарти.
При этом еще в 2014 году актер говорил, что не планирует снова жениться. Тогда он объяснял, что после двух браков и помолвки не считал официальное оформление отношений необходимым, хотя и допускал, что в будущем его взгляды могут измениться.
Теперь, похоже, Керри таки пересмотрел свое отношение к браку - и решил сделать это максимально непублично.
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