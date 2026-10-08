170 песен и ни одной даты: Рианна намекнула на масштаб своего музыкального архива

Как Рианна насчитала 170 песен

О своем музыкальном архиве Рианна заговорила 7 октября во время прямой трансляции Fenty Beauty в TikTok Shop.

Артистку спросили, сколько невыпущенных композиций она сохраняет.

Вместо конкретной цифры певица сравнила свои записи с косметическим набором Gloss Bomb Vault, в который входят десять продуктов.

"Если у Gloss Bomb Vault 10 продуктов, то у меня есть по меньшей мере 17 таких хранилищ", - ответила Рианна.

Поклонники сразу провели подсчет: 17 "хранилищ" по 10 позиций равны 170 песням.

Рианна (фото: Getty Images)

Именно после этого в сети начали писать об огромном архиве артистки.

Вместе с тем, Рианна прямо не заявляла, что имеет ровно 170 полностью готовых треков.

Она также не уточнила, когда они были записаны, на каком этапе находятся и планирует ли использовать хотя бы часть материала для следующего альбома.

Что известно о новом альбоме Рианны

Последний студийный альбом певицы "Anti" вышел 28 января 2016 года. С тех пор прошло более десяти лет, а следующую пластинку поклонники неофициально называют "R9", поскольку она должна стать девятой в дискографии артистки.

В 2025 году Рианна рассказывала, что в течение восьми лет регулярно работала в студии, однако долго не могла найти звучание, соответствующее ее личным изменениям.

Впоследствии певица заявила, что "наконец-то разгадала код" будущего проекта.

Тогда же артистка опровергла предположение, что готовит сугубо регги-альбом.

По ее словам, новая музыка не будет вкладываться в один жанр, а длительное ожидание должно быть оправдано качеством материала.

Рианна (фото: Getty Images)

В феврале 2026 Рианна опубликовала видео со своего насыщенного рабочего дня и показала, что после ночной встречи в Savage X Fenty отправилась в студию.

В августе ее партнер A$AP Rocky также подтвердил, что певица записывает новый материал, однако не раскрыл никаких подробностей.

После "Anti" Рианна выпускала только отдельные композиции. В 2022 году она представила песню Lift Me Up для фильма Черная Пантера: Ваканда навсегда, которая принесла ей номинацию на Оскар.

В 2025-м вышел трек "Friend of Mine" из саундтрека в мультфильм "Смурфики", где артистка озвучила Смурфетту.

Несмотря на новые намеки, Рианна еще не назвала официальное название, дату выхода или треклист девятого альбома.

Поэтому упоминание о 17 "хранилищах" пока свидетельствует лишь о значительном запасе записанного материала, а не о близком релизе.