"Берегите себя". Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди

Откровенность Нади Дорофеевой

Украинская певица напомнила о том, что октябрь во всем мире является месяцем осведомленности о раке молочной железы и рассказала, как у нее самой когда-то обнаружили и удалили доброкачественную опухоль в груди.

"Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее", - призналась Дорофеева.

Певица призвала подписчиков не пренебрегать своим здоровьем, найти врача, достойного доверия, и сходить на профилактический осмотр.

Надя Дорофеева призвала не пренебрегать собственным здоровьем (фото: стороз в Instagram певицы)

Месяц осведомленности о болезни

Октябрь считается месяцем осведомленности о раке молочной железы – так называемый "розовый октябрь". Целью этого является привлечение внимания общества к профилактике, ранней диагностике и поддержке женщин с этим диагнозом.

Рак молочной железы является одним из распространенных онкологических заболеваний среди женщин, однако шанс на успешное выздоровление значительно выше, если выявить болезнь на ранних стадиях. Женщинам от 20 лет рекомендовано ежегодное профилактическое обследование у маммолога или гинеколога.