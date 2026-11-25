Как Елена Зеленская отреагировала на Фрею

Во время разговора Зеленский подтвердил, что в его семье живут четыре собаки.

По словам президента, такое количество любимцев они не планировали, хотя очень их любят.

Историю появления Фреи он вспомнил с ухмылкой. Кроуфорд приехал поддержать Украину и привез маленького щенка.

Подарок боксер связал с планами создания системы противовоздушной обороны FREYJA.

По преданию Зеленского, спортсмен объяснил: будущая система должна защищать Украину и Европу, а собаку она привезла, чтобы она защищала самого президента.

Владимир Зеленский с собакой Фреей (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Дома нового любимца ждала реакция, которую Зеленский впоследствии пересказал собеседнику.

"Я отдал ее жене, а она сказала: О нет!" – рассказал президент.

К тому моменту в семье уже были другие собаки, поэтому Фрея стала еще одним пополнением их домашней компании.

Президент показал фото домашних питомцев

Во время интервью Зеленский получил телефон и продемонстрировал фотографии своих собак.

На одном из снимков Фрея была в теплых одеждах с капюшоном, а рядом с ней – минипудель Вики.

О Вике президент рассказал отдельно. Он назвал ее очень умной и в шутку добавил, что она "опасна".

Имя собаки тоже имеет для него особый смысл.

"Вики – это Виктория, победа. Для нас она очень важна", - отметил Зеленский.

Что известно о Фрее

Теренс Кроуфорд подарил президенту Фрею во время встречи в Киеве 25 августа 2026 года. Тогда Зеленский обнародовал видео, на котором держал щенка на руках.

Имя собаки отсылает в будущую украинскую систему ПВО FREYJA.

Фрея также имеет родственную связь с Украиной: ее дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи. Впоследствии пса вывезли в США.

Теперь президент показал, как выглядит подаренный ему щенок после нескольких месяцев в семье.