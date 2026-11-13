Кота Чучу привезли в Hermès на первый день рождения: какой подарок ему выбрали

Как Чуче подбирали подарок в Hermès

На первом кадре Рилса Чучу лежит на светлой подстилке в коляске прямо под вывеской Hermès.

В подписи к видео рассказали, что Twilly понравилась именно потому, что ее можно носить по-разному.

Больше всего хлопот было с цветом: хотелось найти оттенок, подходящий к кремовой шерсти именинника.

Twilly – узкий шелковый платок Hermès, который обычно завязывают на шее, в волосах или на ручке сумки.

У Чучу она стала аксессуаром ко дню рождения.

Как именинника встретили в бутике

В авторской подписи к риллсу отдельно поблагодарили команду Hermès за теплый прием и рассказали, что Чучу понравилось внимание работников бутика.

Новый образ кота оставили на финале ролика.

"Что думаете о финальном образе?" - спросили авторы поста у подписчиков.