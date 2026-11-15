Кот из приюта, мопс и рыжая лиса: самые известные животные-блоггеры, ставшие звездами

Нала (Nala Cat)

Нала - одна из самых известных кошек в Instagram. Ее история началась в приюте в Калифорнии, откуда животное забрала будущая владелица Варисири Метачиттипан.

Большие голубые глаза и отчетливая мимика быстро сделали кошку популярной в сети.

В 2020 году Нала попала в Книгу рекордов Гиннеса как кошка с наибольшим количеством подписчиков в Instagram. На тот момент ее страница насчитывала более 4,3 миллионов фолловеров.

Впоследствии популярность превратилась в полноценный бизнес: под именем Налы появились собственная линейка кормов и товары для домашних питомцев.

Даг (Doug the Pug)

Даг - мопс из США, которого называют королем попкультуры. Его узнаваемый образ часто появляется в пародиях на знаменитостей, популярные фильмы и музыкальные клипы.

В соцсетях пес позирует в костюмах, воспроизводит известные образы и даже появляется на красных дорожках.

Популярность Дага давно вышла за пределы Instagram. Он снимался в рекламе во время Super Bowl, появлялся в музыкальных видео Кэти Перри и Fall Out Boy, а также озвучил персонажа Монши в анимационном фильме Netflix "Митчеллы против машин".

Мару (Maru)

Мару - кот породы скоттиш-фолд из Японии, ставший одним из первых животных блоггеров, получивших международную популярность на YouTube.

Его главная особенность - любовь к картонным коробкам. Видео, на которых кот пытается поместиться в маленькие контейнеры, прыгает в них или просто отдыхает, собрали огромную аудиторию.

В 2016 году Мару попал в Книгу рекордов Гиннеса как животное с наибольшим количеством просмотров на YouTube. На тот момент его видео было просмотрено более 325 миллионов раз.

В отличие от многих современных блоггеров, Мару не нуждался в сложных сюжетах или монтаже - его популярность держалась на простых и забавных моментах из кошачьей жизни.

Джунипер (Juniper the Fox)

Среди интернет-звезд есть не только кошки и собаки. Джунипер - рыжая лиса, получившая популярность благодаря необычному облику и видео из повседневной жизни.

Ее страница собрала миллионы подписчиков, а само животное стало узнаваемым далеко за пределами сообщества любителей лис.

Джунипер вырос в неволе и не может вернуться к дикой природе. Ее история впоследствии стала основой для создания лицензированного некоммерческого приюта, где заботятся о лисах и других животных, которые не могут жить в природной среде.

Страница блоггерки рассказывает не только о ее буднях, но и о работе по спасению и уходу за животными.

Банни (Bunny the Talking Dog)

Банни - собака породы шипадудль, которая стала популярной благодаря необычному способу взаимодействия с хозяйкой Алексис Девайн. Перед животным размещают специальную доску с кнопками, каждая из которых воспроизводит определенное слово: "гулять", "пища", "играть" или "люблю".

Нажимая кнопки лапой, Банни будто формирует сообщение и отвечает на вопросы хозяйки. Видео с такими экспериментами стали вирусными в TikTok и привлекли внимание не только пользователей, но и исследователей, изучающих коммуникацию между людьми и животными.

Туна (Tuna Melts My Heart)

Туна - собака породы смесь чихуахуа и таксы, которая стала известна благодаря характерному прикусу, морщинистой мордочке и несколько необычному виду.

Ее фотографии быстро начали распространяться в интернете, а владелица создала отдельную страницу, чтобы делиться с подписчиками жизнью любимицы.

Впоследствии Туна стала не просто популярной собакой, а полноценным брендом: в продаже появились товары с ее изображением, а сама блоггерша участвовала в благотворительных инициативах.

Ее история стала еще одним примером того, как особенность внешности может превратиться в узнаваемый образ в социальных сетях.