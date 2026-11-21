История жизни Милли

Кошка родилась в 1995 году. Ее первой хозяйкой стала жена Лесли Паула, которая взяла ее к себе, когда ей было три месяца.

Мужчина познакомился с Паулой в 2012 году через сайт знакомств. Он впервые услышал Милли во время телефонных разговоров с будущей женой - тогда она мяукала на заднем плане.

Пара поженилась в 2014-м, но в 2020-м Паула умерла из-за COVID-19. Ее смерть стала тяжелым испытанием не только для мужчины, но и кошки.

"Это было невероятно тяжело для нас обоих... Сначала Милли вообще ничего не ела. Я давал ей креветки и курицу, но со временем она снова начала есть кошачий корм", - рассказывал он агентству SWNS.

Кошке Милли уже 31 год (кадр из видео)

Что известно о рационе и уходе Милли

Одним из секретов долголетия любимицы хозяин считает питание и особый уход. Она ест лосось, креветки, курятину и тунец, а также получает лакомства и не отказывается от корма.

Из напитков - только минеральная вода Buxton. Лесли утверждает, что уже около десяти лет она пьет исключительно ее.

Эта привычка возникла случайно. Когда недалеко от дома ремонтировали водопровод, ему начали доставлять бутилированную воду. Он давал ее не только себе, но и Милли, а позже решил и дальше пользоваться именно ею.

Милли и Лесли отмечают 30-летие в 2025 году (кадр из видео)

Кроме питания, хозяин уделяет кошке много внимания. Она любит отдыхать на диване рядом с ним или на кровати. Иногда Милли выходит поиграть в саду.

Со временем Милли начала страдать от других кошек в районе. После этого она стала более осторожной и большую часть времени проводить дома. Лесли считает, что более спокойный образ жизни также мог положительно повлиять на состояние его любимицы.

Впрочем, возраст дал о себе знать. По словам хозяина, в последние годы кошка начала хуже слышать, а также имела проблемы с лапой.

Во время сильной жары ей тоже нужна забота, поэтому он включает рядом два вентилятора и добавляет кубики льда в воду, чтобы помочь охладиться.

В то же время Лесли описывал характер Милли как более спокойный. С возрастом она стала расслабленной.

Милли наслаждается иногда с хозяином (кадр по видео)

Попадет ли Милли в Книгу рекордов Гиннеса

Лесли мечтает, чтобы его любимицу официально признали старейшей живой кошкой в мире. Однако с подтверждением возраста возникла проблема.

"К сожалению, единственный человек, который может это сделать, - это моя покойная жена", - рассказал он.

Сейчас у него есть только фото 1995 года, на котором маленький котенок ест из миски.

Поэтому, несмотря на заявленный им возраст в 31 год, у Милли пока нет официального титула рекордсменки.