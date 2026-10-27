"Я не собираюсь играть дуру". Екатерина Билык о Голливуде, влиятельных мужчинах и угрозах

– Катя, какой самый дорогой подарок тебе предлагали или дарили?

– Самый дорогой подарок в моей жизни не имел материальной ценности. Много лет назад я переживала очень сложный период. Тогда я еще не была публичным человеком, не имела ни популярности, ни тех достижений, которые есть сегодня. Мне угрожали бандиты, и речь шла об откровенном вымогательстве.

В тот момент нашелся человек, вставший на мою защиту, прекрасно осознавая все риски для собственной жизни. Фактически этот человек спас мне жизнь. И сделал это не потому, что я была известна или могла быть чем-то полезной, а потому, что знала: я ни в чем не виновата.

Прошло уже много лет, мы все еще дружим, и я никогда этого не забуду. Конечно, в моей жизни были и дорогие материальные подарки - автомобили, недвижимость. Но, поверьте, ни один из них не сравнится с тем, когда кто готов рискнуть собственной жизнью ради твоего.

Билык назвала самый дорогой подарок (фото: представители модели)

– Ты рассказывала о сообщениях от Тристана Тейта и приглашения в Лос-Анджелес. Почему ты решила не отвечать и были ли подобные истории с другими известными мужчинами?

– Начнем с того, что мне никогда не импонировали такие мужчины. Я вообще достаточно простой человек в этом смысле и всегда задаю себе один вопрос: зачем человек так настойчиво пытается что-нибудь продемонстрировать?

Что касается братьев Тейт, то их публичный образ и манера поведения всегда вызывали у меня недоверие. Лично я воспринимала это как демонстративную игру в успехе, а не как признак истинной влиятельности. Потому не видела никакой причины поддерживать такое общение.

Меня никогда не привлекали мужчины, пытающиеся произвести впечатление деньгами или громким именем. Для меня гораздо важнее интеллект, порядочность и реальные поступки.

– Предлагали ли тебе деньги или роскошную жизнь в обмен на отношения? Какое предложение тебя больше всего удивило?

– К счастью или к сожалению, но таких ситуаций в моей жизни не было. (Смеется.) Скорее наоборот: иногда люди почему-то решали, что у меня слишком много лишних денег и я непременно должен с ними поделиться. Я, кстати, совсем не прочь помогать другим, но для меня принципиально важна искренность намерений.

Мне достаточно легко рассуждать о принципах, ведь я самостоятельно обеспечиваю тот уровень жизни, к которому привыкла. Поэтому попытки поразить меня дорогими украшениями или материальными благами вряд ли имели бы успех. Но я прекрасно понимаю, что для девушки, не имеющей финансовых возможностей, то самое предложение может выглядеть совсем иначе.

Поэтому я не тороплюсь осуждать других женщин за их выбор. Но лично для меня финансовая независимость всегда была важнее возможности получить красивую жизнь за счет другого человека. Ибо вместе с подарками иногда приходят и обязательства, на которые ты никогда не соглашалась.

– Получала ли ты предложения стать любовницей состоятельного мужа? Как ты реагируешь, когда твое внимание пытаются купить?

– Нет, таких предложений я точно не получала. Возможно, кто где-то и фантазирует на эту тему, но со мной подобных разговоров никто не проводил (смеется). Конечно, мужчины пишут комплименты, приятные слова, проявляют внимание. К хорошему я отношусь с благодарностью, а на все остальное просто не реагирую.

В моей жизни были гораздо более интересные ситуации. Достаточно влиятельные мужчины, в том числе политические деятели, помогали мне реализовывать важные благотворительные инициативы для Украины. И я совершенно не скрываю, что иногда причиной их желания помочь была личная симпатия ко мне. Но результатом этой симпатии становились не дорогие подарки или украшения, а автомобили для наших военных и другая необходимая помощь.

Екатерина Билык о предложениях от мужчин (фото: представители модели)

– Ты рассказывала о навязчивом внимании и угрозах. Бывало ли, что после твоего отказа мужчина начинал мстить или пытался запугать тебя?

– О, да! Причем у меня есть две настолько абсурдные истории, что если бы мне их кто-то рассказал, я бы, наверное, решила, что это сценарий какой-то очень плохой комедии (смеется).

Первая произошла много лет назад, когда я еще не была публичным человеком. Мне настойчиво писал один человек, который, если не ошибаюсь, еще при Януковиче был каким-то советником министра культуры на общественных началах. То есть, не то чтобы великий государственный деятель, но амбиций, очевидно, хватало.

Мы никогда в жизни не встречались, только переписывались. Никакого романтического интереса с моей стороны не было. Но, похоже, мужчина имел несколько иные представления о нашем общении. В какой-то момент у меня возникли основания полагать, что он начал собирать информацию о моей личной жизни. А потом узнал, что у меня будет судебное заседание в апелляционной инстанции и лично туда приехал.

И знаете, что он привез? Приблизительно 50 страниц формата А4, посвященных моей биографии! С самого рождения, с разнообразными подробностями и выводами автора. В конце было написано, что я должна покаяться, иначе Бог меня накажет.

Потом он продолжал интересоваться моим местожительством. А однажды сообщил, что женился и теперь живет недалеко от моей квартиры. Признаюсь, после всего предыдущего мне было совсем не смешно. К счастью, сейчас я там уже не живу.

Вторая история связана с одним очень богатым и влиятельным мужчиной, с которым мы в свое время поддерживали дружеское общение. Никаких романтических отношений между нами не было.

Поначалу я была о нем очень высокого мнения. Но потом ко мне начала поступать информация, что он якобы проявлял необычный интерес к подробностям моей личной жизни и пытался получить сведения обо мне через третьих лиц.

Я не могу подтвердить, какими именно способами это могло происходить, поэтому не хочу делать категорические выводы. Но сама мысль, что человек, с которым ты нормально общаешься, может за твоей спиной настолько подробно интересоваться твоей частной жизнью, была для меня крайне неприятна.

Но самое неприятное в этих историях даже не это. Оба мужчины знали, что на тот момент я переживала чрезвычайно сложный период в жизни. И вместо обычного человеческого понимания я столкнулась с ситуациями, которые воспринимала как психологическое давление и нарушение личных границ.

Екатерина Билык о навязчивом внимании мужчин (фото: представители модели)

– Ты отказалась от роли в сериале Netflix из-за стереотипного изображения украинок. Что именно было не так со сценарием и пыталась ли ты изменить решение команды?

– На самом деле все завершилось еще на начальном этапе обсуждения. Речь шла о возможном участии в реалити-шоу, по формату чем-то похожему на "Дубайских домохозяек". То есть красивая жизнь, дорогие наряды, роскошные локации, какие-то интриги, конфликты и бесконечные драматические ситуации. И все это, конечно, преподносится как реальная жизнь, хотя мы прекрасно понимаем, насколько подобные шоу могут быть постановочными.

Меня смутил не сам формат, а то, какой образ мне фактически предлагалось создать. Я не хотела еще раз поддерживать стереотипы об украинках ради телевизионных рейтингов.

Когда я начала задавать вопросы, мне достаточно откровенно объяснили, что главное - заинтересовать зрителя. И здесь, знаете ли, возникает забавная ситуация: кому же будет интересно смотреть на адекватную женщину, которая занимается бизнесом, работает, не устраивает истерик и не выясняет отношения через каждые пять минут? (Смеется.)

Мне никто не предлагал менять сценарий или адаптировать под меня формат. Да и, честно говоря, я не собиралась никого убеждать. Но лично мне неинтересно превращать себя в карикатуру только ради того, чтобы кто получил хорошие рейтинги.

В конце концов, я могу позволить себе роскошную жизнь без телевизионного сценария. А вот играть дуру ради чужого шоу - это уж точно не моя амбиция (смеется).

– Тебе писали с официального аккаунта Джейсона Деруло с предложением сняться в клипе, но ты отказалась после того, как узнала о его выступлении в Москве, в частности, перед российскими военными. Что стало решающим в твоем решении?

– На самом деле это была довольно смешная ситуация. В тот день я вместе с семьей ехала в Хмельницкий навестить родственников. Был выходной, и мне написала моя пресс-секретарь, которая занимается, в частности, моими социальными сетями: "Катя, смотри, тебе Джейсон Деруло написал! Предлагает сняться в клипе!"

Конечно, моя первая реакция была положительной. Я подумала: о, классно, любопытное предложение! Но я была в пути, потому не собиралась посреди поездки изучать всю биографию артиста, его гастрольный график и политические взгляды.

А уже потом, когда мы начали подробнее проверять информацию, выяснилась история с его выступлением в Москве. И тут моя реакция была мгновенной: "А ну тогда даже не обсуждается".

Для меня это не вопрос личного отношения к Джейсону Дерулло. Я не знаю его лично и не могу судить о его мотивах. Но я прекрасно понимаю, что у артистов такого уровня есть команды, менеджеры, юристы и люди, которые оценивают репутационные риски.

Мне довольно сложно поверить, что человек просто случайно оказался на сцене в Москве и не понимал контекста. Особенно если учесть, что на тот момент даже в США отношение к России было более жестким, чем сегодня.

Я не считаю, что украинка должна забывать о своих принципах только потому, что ей написала мировая знаменитость.

– Считаешь ли ты, что иностранные артисты должны отвечать за свои выступления в России во время войны?

– Каждый имеет право самостоятельно решать, где выступать. Но и общество имеет право делать выводы из этих решений. Свобода выбора не означает свободу от репутационных последствий.

– Приходилось ли тебе отказываться от других международных проектов из-за недопустимых условий или поведения людей? Какой отказ стоил тебе дороже всего?

– О, конечно! Мне кажется, за свою жизнь я собрала целую коллекцию отказов. Причем как получавших сам, так и тех, которые приходилось озвучивать другим.

В этом году у меня была просто отличная история. Я рассматривала возможность получить роль в одном кинопроекте, серьезно готовилась, три недели занималась актерским мастерством, тратила свое время, силы, энергию. А потом узнала, что, по информации, которая до меня дошла, роль якобы получил другой человек за деньги.

Екатерина Билык о шоу-бизнесе (фото: представители модели)

– Ты помогаешь украинским военным, в частности, 5-й Слобожанской бригаде и 3-й отдельной штурмовой бригаде. Как началась эта помощь и что удалось сделать за это время?

– На самом деле все началось довольно спонтанно. Я проводила прямые эфиры в своем TikTok, ко мне обращались военнослужащие, рассказывали о своих нуждах, и просто начала помогать собственными средствами.

Потом помощь стала более масштабной. К ней присоединился и мой отец, передавший новый автомобиль для нужд военных. Я также поддерживала различные подразделения, в частности 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ, 3-ю отдельную штурмовую бригаду и 5-ю Слобожанскую бригаду. Помогали с приобретением необходимого оборудования, в частности, тепловизоров, и другими актуальными потребностями.

Для меня эта тема очень личная. На войне погиб мой троюродный брат. Я не могла оставаться в стороне, понимая, что даже одна своевременно приобретенная вещь может помочь военным выполнить задачу, а иногда и спасти чью-то жизнь.

Самое ценное в благотворительности - не суммы, а остающиеся после нее люди и связи. Например, с ребятами из 5-й Слобожанской бригады у нас сложились очень теплые человеческие отношения. Мы до сих пор поддерживаем связь, и для меня это очень ценно.

Приятно осознавать, что за всем этим собранием, оборудованием и ежедневными потребностями стоят конкретные люди, их истории и судьбы. Я искренне благодарна каждому, кто защищает Украину.

Сейчас я все больше внимания уделяю также помощи детям. Мне кажется, что мы должны думать не только о том, как выстоять сегодня, но и о том, кто будет строить нашу страну завтра. Дети, которые растут во время войны, заслуживают особого внимания, поддержки и возможности иметь нормальное будущее.

Правда, я достаточно придирчиво отношусь к благотворительности. Всегда стараюсь проверять информацию, документы и реальные потребности, прежде чем оказывать помощь. Для меня важно понимать, что поддержка действительно доходит до тех, кто в ней нуждается.

– Ты появилась на красной дорожке в платье, созданном детьми из харьковских метрошкол. Как возникла эта идея и как вы планируете превратить ее в благотворительный проект?

– Я уже давно сотрудничаю с харьковской дизайнер бренда MYVO Анной Червой, которая также преподает в UFEG. И вот в преддверии показа фильма "Дьявол носит Prada" мы начали думать, в чем же мне появиться.

Так родилась идея привлечь к созданию образа детей из харьковских метрошкол. И то, что начиналось как творческий эксперимент, неожиданно превратилось в историю, которая лично для меня оказалась значительно важнее любой красной дорожки.

Знаете, когда мы говорим о моде, то обычно представляем красивые платья, известных дизайнеров, вспышки камер и светские закаты. Но на этот раз за моим платьем стояла совсем другая история. История детей, у которых война отняла возможность просто ходить в обычную школу.

Пока где-нибудь в мире дети выбирают, в чем пойти на занятия, харьковские школьники вынуждены учиться под землей, потому что на поверхности опасно. И при всем этом они продолжают мечтать, рисовать, творить, интересоваться миром. Они остаются детьми, которым хочется радости, красоты и счастливого детства.

И вот представьте: детское творчество, рождающееся в условиях войны, вдруг оказывается на красной дорожке среди фотографов, камер и красивых вечерних образов. Для кого-то это было просто необычное платье. А для меня - напоминание о том, что даже в самых сложных обстоятельствах дети не перестают создавать красоту.

Больше всего меня тронула то, что эта история не закончилась после мероприятия. Наш проект продолжает жить. Дети учатся, развивают свои творческие способности, получают подарки, а мы поддерживаем связь с ними и работаем над тем, чтобы расширить инициативу и привлечь к ней больше детей.

Мне очень хочется, чтобы для них это было не просто интересное занятие, а возможность поверить в свои способности, увидеть результат своего труда и почувствовать, что их таланты нужны и важны. Потому платье люди увидят один вечер. А ощущение того, что твое творчество кому-то нужно, ребенок может пронести через всю жизнь.

– Какая вещь в твоем гардеробе самая дорогая, а какая - самая ценная для тебя эмоционально?

– Знаете, самые дорогие вещи для меня далеко не всегда имеющие самую цену. Например, одна из самых ценных - соболиная шуба, которую мне подарил отец в День ангела. И здесь есть очень забавный момент: мой папа вообще практически никогда не дарит мне подарков! (Смеется.) Поэтому для меня это стало настоящим событием.

Я очень люблю эту шубу не столько из-за ее стоимости, сколько из-за того, кто именно мне ее подарил. Хотя, конечно, извиняюсь перед зоозащитниками за свое увлечение мехом. Но, учитывая наши зимы, особенно в условиях войны, когда из-за наших неадекватных соседей мы можем оставаться без отопления, иногда даже самый теплый пуховик не спасает.

Я очень люблю ювелирные украшения. Особенно коллекционные, редкие изделия, имеющие собственную историю. Для меня это не столько демонстрация изобилия, сколько воспоминания об определенных событиях, праздниках и близких людях.

У меня есть вещи, которые никогда не показывала в социальных сетях. А еще у меня есть особенная любовь к платьям, которые создавали для моих конкурсов красоты. Некоторые из них стоили 15-20 тысяч долларов. Это невероятно сложная ручная работа - тысячи бусин, кристаллов, вышивка, десятки, а иногда и сотни часов труда мастеров.

Когда я участвовала в конкурсах, то не всегда отдавала себе отчет в ценности тех моментов. Прошло время, я уж точно не планирую возвращаться к конкурсам красоты, но смотрю на эти платья совсем другими глазами. Каждое из них напоминает мне об определенном периоде жизни, людях, эмоциях, победах и даже разочаровании. Поэтому с годами я все больше ценю не сами вещи, а стоящие за ними истории.

Екатерина Билык о самых дорогих вещах в гардеробе (фото: представители модели)

– Если бы завтра тебе предложили контракт с Голливудом на крупную сумму, но с условием не говорить о войне или смягчить свою позицию по России, ты согласилась бы? Где тебе проходит граница между карьерой и принципами?

– Мне даже сложно представить подобную ситуацию. Но предположим, что кто-нибудь действительно предложил бы мне большой контракт при условии молчания о войне. Я просто отказалась бы. В конце концов, Голливуд - это не один режиссер и не одна продюсерская компания. Есть множество других людей, с которыми можно работать, не изменяя своим убеждениям.

Но здесь есть несколько важнее самого Голливуда. Я очень ценю возможность не делать то, чего не хочу. И, пожалуй, именно это для меня одно из величайших проявлений настоящей свободы. Мне не нужно любой ценой нравиться всем, поддерживать нужные знакомства или терпеть неприятных людей ради потенциальных возможностей.

– Как выглядит твое идеальное выходное - светское мероприятие или день дома без макияжа и телефонов?

– На самом деле я интроверт. Мне не нужны громкие вечеринки или светские мероприятия, чтобы чувствовать себя счастливым. Напротив, чем больше в моей жизни публичности, тем больше я ценю обычные, спокойные моменты.

Очень люблю проводить время дома с близкими людьми. И, кстати, даже дома у меня всегда уложены волосы. Я люблю иметь хороший вид для себя. А вот макияж в повседневной жизни практически не использую.

А если говорить о действительно идеальном выходном, то я представляю его у моря. Я обожаю море! Проснуться без будильника, поплавать, вкусно поесть, почитать хорошую книгу, пообщаться с людьми, которых любишь. Без алкоголя, излишней шумихи и необходимости кому-то что-то доказывать.