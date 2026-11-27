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Несмотря на устоявшиеся титры в медиа, Арама так и не увидели в сериале "Слуга народа". Актер снялся лишь в одном эпизоде в роли бандита, но из-за болезни партнерши по сцене всю их сюжетную линию вырезали без предупреждения.

Актер дебютировал как автор идеи и продюсер спортивной комедии "Танцы со штангой", вдохновленной его собственным участием в шоу "Танцы з зірками".

Профессиональный пауэрлифтинг закалил дисциплину, но оставил серьезные последствия для здоровья: из-за тяжелых нагрузок и недостатка восстановления у Арама возникли грыжи в спине, поэтому он вынужден постоянно поддерживать мышцы в тонусе.

Арам родился в Украине в армянской христианской семье и воспитывался в патриархальных традициях, где мужчина всегда должен быть сильным и нести ответственность за семью.

Актер откровенно поделился трагическим опытом трех прерванных беременностей жены и врачебной халатностью, когда из-за ошибки медперсонала сделали невозможным выяснение причин потерь. Несмотря на отчаяние, супруги не сдались и впоследствии стали родителями дочери и сына.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Wave РБК-Украина.

– Поговорим о том, как ты сформировался как личность, что на тебя влияло. У меня есть несколько знакомых, скажем, кавказского происхождения. И мальчиков там воспитывали довольно строго. Расскажи, как на твое воспитание влияла такая национальность?

– Это классный вопрос. Но в отличие от некоторых кавказских народов, я из христианской семьи. Поэтому мы не сильно отличаемся от украинцев, но со своими бытовыми моментами, что мужчина всегда прав. Такая у нас патриархальная немного история. Я должен быть всегда сильным, даже если я маленький и худенький, я должен быть всегда сильным. Вот так и воспитывался.

– А в свою семью ты также эти принципы переносишь?

– Я пацану всегда говорю – семь годиков ему будет в декабре – говорю: "Сынок, папа едет на гастроли, ты же понимаешь, что ты сейчас должен защищать всех. Дома мама, сестричка и собачка. Кто будет защищать, когда папы нет?" – "Я, конечно". А он такой довольный. Ему нравится ответственность, что для пацана слышать, что он главный. Ему нравится.

– Расскажи, как в семье сочетаются две культуры, потому что вы фактически всю жизнь живете в Украине, да, но родом из Армении.

– Опять же с сыном связано. Когда начинаются морозы, мы едим хаш обязательно. Это такое национальное блюдо у нас. Оно делается из ножек коровы, например, или теленка. Оно такое специфическое на вкус, но это традиция. Я не знаю, деликатес бедных людей, знаешь.

Но хаш не любит трех вещей – не любит женщин, потому что его едят с чесноком. Там такая вонь стоит! Не любит больших тостов, потому что его быстро надо есть, чтобы он не остыл. И, конечно, не любит коньяк. Его пьют только с водкой. Или с самогоном.

Мне очень прикольно было, когда сделали хаш и мой сын, когда ест, крошит этот лаваш и говорит: "Я армянин, я армянин". Но мы говорим на украинском дома.

– Расскажи о том, как твой опыт в спорте, причем довольно серьезном, пауэрлифтинг, влияет на твою сегодняшнюю жизнь, на профессию, помогает ли как-то?

– Очень сильно помогает. Я тебе скажу, что, наверное, процентов 50 достижения цели мне помогает как раз моя спортивная дисциплина.

Если прямо погружаться в прошлое, я ездил на маршрутке на тренировку, где-то 40 км от моего села до Мелитополя. Я ходил договариваться с водителями, говорю: "Я простой пацан, мне надо на тренировку, у меня чемпионаты, я хочу стать чемпионом Украины, хочу быть самым сильным". Тогда еще она копейки стоила, но для молодого парня это тоже были деньги.

Тяжело, нет настроения, заболел, и что бы там ни было, но есть цель и ты должен ее достигать. Вот так мне помогло, выковало такую черту характера, что надо так делать всегда.

– Так для чего тебе это было? Для чего тебе стать чемпионом, поднять этот вес?

– Кто-то может сказать, что это какая-то психологическая штука, но когда ты спортсмен, у тебя мозг работает по-другому вообще. Спорт – это не здоровье, это абсолютно не здоровье. Спорт – это прежде всего дисциплина. Спорт – это прежде всего, наверное, эгоизм. Потому что ты должен быть сильным, побеждать. Нет такого, что главное – принять участие, как раньше говорили. Нет, это неправда. В спорт всегда надо идти, чтобы побеждать, больше ни для чего.

И, знаешь, когда ты стоишь на пьедестале, на самой высокой ступеньке, не знаю, с чем можно сравнить это удовольствие, которое ты получаешь. Ты с золотой медалью, ты стоишь здесь, ты самый высокий. Даже если ты самый маленький по росту. Это классно. Я от многого отказывался, но я не жалею.

Даже если сейчас повторить жизнь сначала, то, возможно, я поменял бы просто вид спорта. Но я всегда был спортсменом. Мне нравилось.

Арам Арзуманян (фото: Wave)

– Как ты вообще к этому пришел? Как начал этим заниматься на таком уровне?

– Еще в селе. Я в детстве жил в селе, у нас такое маленькое село, даже до сих пор. Оно сейчас, к сожалению, временно оккупировано, там даже газа до сих пор нет.

Я был всегда маленьким, но шустрым. Я хорошо учился в школе, но мне почему-то хотелось еще быть сильным. Просто хотелось быть сильным, потому что я смотрел, как старшие пацаны тренируются. Классно! А в школу боксер приехал с перчатками. Давайте будем боксировать. Давайте, а никто ничего не знает. Вот так мы потихоньку, потихоньку.

Я со своим другом, уже кумом, когда закончили школу, просто для школы брусья сделали. Мне кажется, они там до сих пор, если их на металлолом не сдали. Но прикольно, пусть ребята тренируются. Потому что я всегда хотел быть сильным.

Потом, когда я уже более-менее стал взрослым, приехал в Мелитополь, пошел на борьбу. Попробовал бороться, у меня классно получалось до травмы, потом я попал в аварию. У меня друг погиб в этой аварии. Молодые парни были. И после этого я уже бороться не смог. У меня вестибулярка, мне голову зашили. Такое было.

– Такие длительные занятия профессиональным спортом, еще и с такой философией, не проявляются ли они у тебя сегодня, не отзывается ли такое отношение?

– По здоровью? Да у меня вся спина в грыжах. Возможно, это генетически передалось. Я думаю, спорт тоже влияет, потому что я очень много тяжелого веса поднимал. На самом деле, если ты правильно все это делаешь, то все будет нормально. Потому что там же не просто так придуманы упражнения и движения. Техника очень важна. Не только же тренировки дают тебе победу, а еще и отдых правильный.

Если ты тренируешься, то должен столько-то часов отдохнуть, поспать. К сожалению, тогда не всегда это правильно было, потому что я работал, чтобы у меня были деньги хотя бы для того, чтобы я мог купить себе спортивное питание. И из-за этого не было у меня отдыха. И это повлияло на то, что в спине у меня есть грыжи.

Но мышцы, которые у меня есть, они держат меня. Ты говоришь, есть ли последствия? Есть последствия. Мне нужно, чтобы у меня мышцы всегда были в тонусе. Если они будут не в тонусе, у меня начинает болеть спина и колени. Но не обязательно у всех спортсменов тоже есть такие проблемы.

– Поговорим об актерстве. У тебя нет профессионального актерского образования. Как ты считаешь, учитывая, что ты реализовался в профессии без академического образования, без диплома, нужно ли оно?

– Я реализовался в профессии без академического диплома, но у меня есть образование, смежное с актерским мастерством. Я магистр, ведущий, телеведущий. Я всегда за то, что образование нужно.

Но, например, у меня не было возможности, чтобы я пошел учиться. Никто не мог понять, даже мое окружение. Я со своими мечтами не мог сказать, что я хочу учиться именно этой профессии. Но я за то, что надо учиться, потому что это профессия. Не все самородки.

Я учусь просто на практике. Много терминов, которые учат в театре, в театральных вузах, я их знаю на себе, я их чувствую. Я просто не знаю, как они называются. Коллегам очень комфортно со мной. Они понимают, что я профессионал, не имея образования, потому что я всегда учусь. Я никогда не останавливаюсь. Я всегда учусь. Я смотрю, как кто-то играет.

– А что для тебя профессионализм актера? Как ты его для себя определяешь?

– Это много всего. От пластики, от желания делать. Я очень сильно не люблю лентяев. Их много даже, простите меня, коллеги, среди народных артистов. Такое тоже есть.

– Ты в кино часто играешь комедийных персонажей. Как ты в целом относишься к такой определенной стереотипизации – по внешности, по какому-то амплуа. Потому что у нас обычно так и происходит.

– Плохо отношусь. У меня даже как-то идея была что-то такое создать, как заложник типажа. Но меня же не берут полицейского какого-то играть или врача. Вы же таких врачей видели? Есть. И полицейские есть такие. Все есть. Но нет, какие-то стереотипы, что должно быть так. Я против этого. Я надеюсь, что когда-нибудь мы к этому придем. Но пока, наверное, есть такой нюанс, что в комедии я чувствую себя как рыба в воде. Это мое.

Арам Арзуманян (фото: Wave)

– Я просматривала последние новости с твоим именем. И очень часто тебя титровали как звезду "Скаженого весілля". Там еще, кажется, промелькнуло про "Слугу народа"...

– Я не знаю, откуда это. Меня никто нигде не увидел в "Слуге народа". Я когда-то там снимался в одной серии, но что-то случилось с актрисой, с которой у меня была сцена. Она заболела. И полностью эту линию вырезали, а меня вообще не показали. Меня не было нигде.

В титрах, наверное, оно осталось и все. Но меня нет вообще. Я сам смотрю телевизор и думаю: "Класс, сейчас меня покажут". Я только-только начинал карьеру актера. И жду: сейчас меня покажут. Нет! Тут же должна была быть история.

– Подожди, тебя даже не предупредили об этом?

– Нет. Никто ничего не предупредил. И просто серии этой не было. Я потом спросил, что случилось. Мы же общались со сценаристами, там многие были из "Лиги смеха", кварталовцы.

И они объяснили, что из-за состояния здоровья этой актрисы ее линию вырезали. А у меня одна сцена с ней была там. Я не помню, говорил ли что-то там, потому что играл бандита.

– Я в начале представила тебя как продюсера. И не зря, потому что ты выступил продюсером и одновременно сыграл главную роль в "Танцах со штангой". Прежде всего как появилась идея продюсировать фильм, фактически создать его для себя?

– Я тебе больше скажу, я не просто продюсер, я еще и автор идеи этого фильма. Она мне пришла в голову во время участия в шоу "Танці з зірками".

Я человек, который жил в Мелитополе, который называли городом "блатных" и "железячников". И танцы для меня, как для спортсмена, который занимается тяжелым брутальным видом спорта, – совсем другой мир. Я никогда в жизни не танцевал. И когда я приходил на это шоу, я просто благодаря своей спортивной дисциплине танцевал. Я не знал даже, что такое танцы, не понимал.

Это рыба без воды. Я совершенно другой человек, пришел в совершенно другой мир. И это же классный инструмент комедии. Тогда мне в голову пришла идея снять фильм, как тренеру по тяжелой атлетике стать тренером по бальным танцам. И мы собрались с ребятами два года назад, и я предложил: "А может, снимем что-то свое? Это же красивое, доброе кино".

Оно всегда будет актуальным. Это максимально романтичная история. Ребята написали классный сценарий, это Кирилл Тимченко и Николай Куцик. Олегу Борщевскому очень понравилось. Мы вчетвером сделали свой продакшн и создали этот фильм.

– И получается, у вас съемки длились два года примерно.

– Два года. Подготовка очень сложная была, потому что сценарий, драфт, потом его причесали снова. Но параллельно с этим еще надо было актеров утвердить. Поскольку это спортивная история, и я считаю, что каждый спортивный фильм должен быть максимально техничным. Очень важно, чтобы физика была на уровне с химией.

Если это тяжелая атлетика, спортсмен должен делать правильно эти движения. А это же не просто поднятие штанги. И из-за этого мы искали главного героя, которого Рома Кучерявенко сыграл, даже среди штангистов, чтобы технически правильно было сделано, но отправляли его на актерские курсы.

Я говорю: "Очень важна физика, надо будет тренироваться". Трижды в неделю на тяжелую атлетику и еще дважды в неделю на хореографию, потому что танцевать еще надо. За танцы я не переживал, потому что по сюжету это ваш тяжелоатлет, который танцевал. То есть даже если что-то где-то, то это органично.

Фото со съемок фильма "Танцы со штангой"

Но тяжелую атлетику он должен четко делать. Я пошел в спортзал, договорился, есть такой у нас олимпиец Сергей Тагиров. Я говорю: "У нас есть три месяца до съемок. Можем поставить технику?" Легко. И он поставил трем ребятам технику. Они занимались тяжелой атлетикой.

Это и есть, я считаю, профессионализм. Актеры отдаются полностью. Рома еще разбирался в роли: как, куда и почему он так делает. Это я прямо вдохновляюсь, настолько он крутой актер. Я очень сильно хочу, чтобы у Ромчика было признание как у профессионала. Он очень классный.

– Расскажи о своей продюсерской роли в этой работе. Это для тебя был такой первый опыт. Как ты для себя это почувствовал, какие у тебя были задачи, то есть как тебе на этом пути было?

– Это было очень сложно. Во время именно съемочного периода мы за 16 дней сняли фильм.

У нас делался фильм сразу для большого экрана. Как раз продюсерское мое участие с режиссером было в том, что мы заботились о том, чтобы работала каждая деталь. Должно быть все настолько красиво, чтобы и в жанре было, и реалистично было. У нас есть девиз "Наш соперник – гравитация". Это мы так придумали, и это смешно.

Это как раз продюсерская штука. Ты постоянно должен контролировать все. Каждый департамент: художественный, костюмы, грим. А я раньше фильм видел только как актер. Костюм есть, остается только сыграть.

Когда сценарий писали, никто не знал, что такое тяжелая атлетика. Только я. И сценаристы написали один драфт, я говорю: "Так не может быть, потому что есть правила тяжелой атлетики". И ребята в итоге написали настолько круто. Но настолько это комедийно, настолько через персонажа моего тренера, все очень органично.

Сложно было мне как продюсеру, потому что ты постоянно продюсер, а когда тебе в кадр – ты актер. Ты должен переключиться, не думать о том, что сейчас могут быть обстрелы и тому подобное.

Ты постоянно об этом думаешь. Но когда ты выходишь в кадр, ты актер, ты делаешь свою роль. И это комедия опять-таки. Это было очень сложно. Особенно танцы! Это жесть была для меня, потому что я из-за продюсерской деятельности, наверное, получил проблемы с сердцем. Я даже в больницу ходил.

– А ты мог бы доверить эту идею какому-то другому продюсеру, а сам остаться актером? Или ты не позволил бы?

– Наверное, мог бы, но человек должен настолько разбираться в том, что у меня в голове, как я это вижу. Должен понимать и спорт, и комедию. Не много профессионалов, которые знают спорт. Надо через это пройти, чтобы понять, как это должно быть?

– А можно утверждать, что ты создал для себя такую роль, которую тебе раньше рынок не предлагал?

– Это на самом деле немного история моей жизни, потому что я вдохновился этим. Просто наши сценаристы сделали это в художественном стиле, в красивом стиле, юмористическом, романтическом стиле. Да, мне это не предлагали. Вообще у нас, к сожалению, мало о спорте снимается. Спорт – это весело, спорт – это классно. И я тебе скажу, нам удалось создать комедию, которая мотивирует.

– Поговорим о такой личной тематике. Я думаю, что ты точно видел, недавно Ирина Федишин рассказывала о потере доченьки. Я знаю, что у вас с женой также, к сожалению, был такой опыт. Раньше публичные люди, мне кажется, больше это скрывали, потому что это такая довольно личная история, но сейчас мы об этом говорим все более открыто. Как ты думаешь, почему мы эту тему начали так освещать?

– Я тебе скажу, что открытость появилась не только из-за трагических историй, вообще открытость появилась. Соцсети на это влияют. Сейчас мир такой. Ты открытый, сейчас секретов очень мало.

Что касается того, полезно это или нет, я считаю, что полезно. Ты должен делиться, и очень много людей с подобными проблемами. Я на своем опыте это знаю.

Когда на "Танцах з зірками" наш танец был посвящен этому, много людей мне писали лично. Очень много таких проблем. И люди спрашивали, как вы восстановились? А я же не психолог. Я людям могу дать только свой опыт. И я делился. Мы просто общались с незнакомыми людьми. Я советовал врачей даже, которые нам помогли, как мы этот путь прошли.

– Возвращаясь к истории Ирины Федишин, насколько я понимаю, то у них случилось это из-за халатности врачей, к сожалению. И Виталий Човник обещает обнародовать имена. Сталкивались ли вы с определенной халатностью врачей, из собственного опыта?

– Конечно, есть. У нас было три недоношенные беременности, и не смогли найти причину. После первой, после второй, после третьей. Мы не смогли найти причину. Почему так случилось? И кто, как не врачи, должны это помочь найти.

Я помню, тогда вообще очень трагическая история была, мне надо было эмбрион отвезти в ближайшую лабораторию. А она была либо в Симферополе, либо в Кривом Роге.

Фото со съемок фильма "Танцы со штангой"

Я тогда направился в Кривой Рог, и перед этим пришел к жене. Она отходила от наркоза. Первое, что она говорила: "Я не женщина, отказывайся от меня, я не смогу родить". А я не могу здесь быть с ней, потому что у меня времени нет, мне надо срочно отвезти эмбрион.

Я просто забегаю уже в лабораторию. Стучу: "А мы уже закрыты". Я говорю: "Как, я проехал полстраны. Что мне делать? Я с женой не смог побыть, я приехал. Мне надо узнать, почему у нас не получается?" Она пошла, что-то посмотрела и выходит: "А что вы привезли? Там все уничтожено". Они вместо воды или какой-то жидкости положили в формальдегид. Ни одна молекула не живая. Они знали. А это как раз та самая, наверное, халатность, о которой говорили.

Не из-за них у нас не получилось, а из-за них мы не смогли узнать. Это не врач, а именно как раз медсестры, потому что он им сказал, что сделать, а они просто, на автомате, наверное, сделали как-то иначе. Я был злой сначала. Я такой разгневанный был, что физически хотел наказать весь мир, наверное.

Но мы не остановились. И у нас все получилось, родилась дочь. Тяжелая беременность была, но родили. А потом через три года сын родился.

– У меня появилась такая недавно мини-традиция в наших интервью. Гости моих интервью делятся своими секретами, ритуалами, какими-то такими вещами, которые помогают им держать "кукушку" на месте. Что для тебя это?

– Я человек, который постоянно работает. У меня отдых бывает только тогда, когда я даже не сплю, потому что я даже во сне работаю. А отдыхаю, когда я травмирован, когда я в больнице лежу, когда мне делают операцию. Только тогда, и то это только физически я отдыхаю, но мозг у меня все равно работает. Что я могу сказать? Все равно двигаться надо.

Движение – это жизнь. Все равно что-то надо делать. Как только ты остановишься, у тебя начинаются плохие мысли и новости. Сходи в спортзал, прогуляйся с семьей, иди в кино посмотри что-то, на спектакли в театры сходите. Просто надо что-то делать.

Как только ты останавливаешься, тебя нагнетает какой-то депрессняк, у тебя просто эти мысли, плохие новости. А когда ты чем-то занят, у тебя нет времени на мысли о чем-то плохом. Плохое всегда есть.

А среди асфальта, когда вылезает один цветочек, он всегда как-то к себе привлекает внимание. Поэтому находите этот цветочек и просто наслаждайтесь им.