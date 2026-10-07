"Украинцам преимущества не дают". Актриса Ася Гиллер о кастингах в Голливуде, гонорары и роли россиянок

От Киева к Голливуду

– Вы родились и провели часть жизни в Киеве. Какая была ваша жизнь в Украине до переезда за границу?

– Обычная жизнь (смеется). Школа, после школы - балет, причем каждый день. Дважды в неделю - фортепиано, так что домашнюю работу я просто не успевала делать.

Еще были верховая езда и фехтование. Мне кажется, я перепробовала все возможные хобби.

Но я обожала свое детство в Киеве. Кстати, во время пандемии ковида я вернулась в Украину, поскольку университеты в Лондоне, как и всюду, перешли на онлайн-обучение.

Тогда я работала в украинском холдинге "Аскания групп". Это была офисная работа.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

– В Лондоне вы поступили в университет на социологию. Какое образование в конце концов успели получить до того, как выбрали актерскую профессию?

– На бакалаврате я изучала социологию. В магистратуре уже училась на специальности Global Governance and Conflict Resolution - глобальное управление и урегулирование конфликтов.

Это оказалось очень актуальным, ведь тогда началась полномасштабная война. Свою магистерскую диссертацию я писала об Украине.

– В 2024 году вы покинули Лондон и переехали в США. Что стало окончательным толчком начать все с нуля именно в Голливуде?

– Одной из причин было то, что в какой-то момент я перестала чувствовать себя комфортно и безопасно в Лондоне.

У моих друзей случались неприятные ситуации: ограбление на улице и даже проникновение в дома.

Для меня это стало одним из факторов, по которым я начала задумываться о переезде.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

Также я не могла найти работу в Лондоне - это еще тогда, когда хотела работать на "нормальной" работе (смеется).

На самом деле там очень сложный рынок труда и высокий уровень конкуренции. Я училась в одном из лучших университетов мира, но даже с таким образованием мне было непросто найти работу.

Однако об Америке я мечтала всегда. Просто долго не решалась уехать так далеко и совсем одна.

Я считаю, что нужно выходить из своей зоны комфорта – именно тогда и случаются самые невероятные и неожиданные вещи.

– Роль в The Him вы получили, сначала не зная полного названия и сюжета фильма. Как выглядело прослушивание, после которого продюсеры решили утвердить вас?

– На финальной стадии мы уже знали сюжет и видели сценарий, поэтому во время последнего прослушивания я хорошо понимала, что к чему.

По-моему, на этом этапе важнее становится то, насколько вы сойдетесь с режиссером и продюсерами.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

Последние пятеро отобранных людей уже прекрасно подходят на роль. Дальше все больше зависит от того, с кем команде будет удобнее работать.

Сколько стоит попытка построить карьеру в Голливуде

– Аренда жилья, актерские курсы, профессиональные фото и запись проб в Лос-Анджелесе требуют значительных затрат. Какую финансовую подушку стоит иметь украинц, который хочет попытаться построить карьеру в Голливуде?

– Ой, это очень сложный вопрос. На самом деле, оформление рабочей визы стоит очень много денег, но об этом почему-то почти никто не говорит.

У большинства актеров в Лос-Анджелесе нет большой финансовой подушки. Обычно они параллельно работают на обычных работах: хостесе, баристе или бармене. А по вечерам ходят на актерские занятия и прослушивания.

Актерская работа очень нестабильна. Это фактически фриланс: один месяц тебя могут утвердить на роль и будет работа, а потом полгода может не быть ничего. Конечно, я сейчас говорю об обычных актерах, а не о больших звездах.

Думаю, около 4 тысяч долларов в месяц достаточно, чтобы жить в Лос-Анджелесе.

Отдельной, но очень важной статьей расходов для украинцев и других иностранцев есть занятия по диалекту и акценту.

Они индивидуальны и стоят около 200 долларов в час, а заниматься нужно еженедельно.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

Для Украины это большие деньги, но в Калифорнии такая сумма считается достаточно небольшой, ведь там совсем другой уровень зарплат и стоимости жизни. Люди зарабатывают гораздо больше, но и расходы там гораздо выше.

– Зрители часто представляют, что даже первая роль в голливудском фильме сразу приносит большие деньги. На какой гонорар на самом деле может рассчитывать начинающий актер?

– Все зависит от проекта. Если взять стандартный полнометражный фильм, работающий по стандартам SAG, то после уплаты налогов 10% комиссии агенту и еще 10% менеджеру может остаться около 5 тысяч долларов за весь фильм.

Массовка, например, может получать около 100 долларов в день. Студийные фильмы платят гораздо больше, чем и сериалы.

Но пока ты не звезда и строишь карьеру, это достаточно неблагодарная работа с финансовой точки зрения.

– Молодые актеры нередко мечтают сразу попасть в агентство, представляющее самых больших звезд. Почему сотрудничество с такой компанией может, напротив, затормозить карьеру новичка?

– CAA, UTA и WME - это золотая тройка. Они являются монополистами и представляют крупнейшие звезды разных индустрий мира.

Когда попадаешь в такое крупное агентство, он вкладывает все свои усилия в актеров типа Зендеи, а ты остаешься в их тени.

Любой агент будет в первую очередь предлагать на проект клиента, который принесет ему 300 тысяч долларов комиссии, а не того, кто заработает 3 тысячи.

Это часто разрушает карьеры начинающих актеров, потому что ты всегда оказываешься в конце списка.

Менторы, сценарии и сложные акценты

– Одной из ваших первых менторок стала голливудская продюсер Андреа Буко. Какая конкретная дверь в индустрию открыла для вас это знакомство?

– Я очень благодарна за это знакомство, потому что именно благодаря Андреа получила роль в The Him.

Она всегда приносит мне сценарии, которые получает, чтобы я посмотрела, хотела бы пройти прослушивание на какую-то ролей.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

Обычно я все равно их не получаю, но это нормально. Я в любом случае благодарна за саму возможность.

Благодаря тому, что я читаю многие сценарии, получаю очень хороший опыт. Я учусь понимать и различать, какие сценарии лучше, какие хуже и чего им не хватает. Это будет очень полезно в будущем.

– Для роли в Captivated вы работали с диалект-коучем над итальянским акцентом. Насколько одна неправильно произнесенная фраза может повлиять на решение кастинг-директора?

– Очень сильно. Одно неправильно произнесенное слово - и можно забыть о той или иной роли.

С европейскими акцентами немного легче, потому что американцы не столь хорошо в них разбираются.

А вот с американскими диалектами посложнее. Именно поэтому я иногда теряю роли, потому что не могу звучать так, будто я, например, из Техаса.

– Премьера The Him запланирована на октябрь, однако фильмы выходят далеко не во всех странах. От чего зависит, увидят ли фильм украинские зрители?

– Каждая страна сама решает, хочет ли покупать фильм. В каждой стране есть свои дистрибьюторы.

Украинские актеры и роли россиян

– Украинским актерам за границей до сих пор могут предлагать обобщенные "восточноевропейские" образы. Вы согласились бы сыграть россиянку, если бы эта роль могла стать прорывной для вашей карьеры?

– Актерство - это прежде всего работа. Мой учитель всегда говорит, что ты будешь расти, только если будешь браться за очень сложные, некомфортные и лично конфликтные для тебя роли. Именно это превращает хорошего актера в невероятного.

Но я не могу сказать, смогла ли бы в конкретной ситуации переступить через себя. Поэтому на этом этапе не могу точно ответить на этот вопрос.

– Вы приехали в США уже во время полномасштабной войны. Чувствуете ли вы, что Голливуд действительно научился отличать Украину от России?

– Они отличают - это 100%. Сейчас начали создавать множество шоу, сфокусированных на войне. Но с профессиональной точки зрения украинцам преимуществ не дают.

Если на роль будут выбирать между украинкой и россиянкой, нам не предпочтут только потому, что мы украинцы. И это очень грустно.

Ася Гиллер (фото предоставлено актрисой)

Лично я в таких ситуациях не была, но сделала для себя некоторые выводы после того, как "Анора" получила столько "Оскаров".

Когда я переезжала, очень надеялась, что встречу больше понимания, что людям будет интересно слушать об Украине, войне и том, что у нас происходит. Конечно, есть те, кому не безразлично.

Но они живут так далеко от нас, через океан, что часто просто не осознают, что это действительно такое.

Мне также кажется, что многие люди не понимают, насколько у украинцев другие менталитет, культура и образ мышления.

Для них вся Восточная Европа часто является одним, и балканские страны они тоже относят к этому обобщенному образу. Хотя когда я говорю, что я из Киева, они считают, что это очень круто.

Как попадают на закрытые мероприятия Голливуда

– Премьеры, кинофестивали и показы больших модных домов часто являются закрытыми событиями, на которые невозможно просто приобрести билет. Как молодой актер получает приглашение или проходку на событие мирового уровня?

– Этим занимается публицист, которому актер ежемесячно платит за работу. Публицисты договариваются о приглашениях на мероприятия и амбасадорские контракты с брендами.

Обычно они работают в тандеме с агентом, отвечающим за публичные появления актера.

– Сегодня вас представляют как украинскую актрису, которая начинает карьеру в Голливуде. А какой вы хотите, чтобы вас знали через пять лет?

– Так же. Но как украинскую актрису, построившую очень успешную карьеру в Голливуде.