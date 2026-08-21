"Надо дружить со стилистами мировых звезд": интервью с основательницей SOLO for Diamonds Юлией Кушер

– "Создавать, а не разрушать" сейчас видим на билбордах SOLO for Diamonds. Что лично для вас стоит за этими словами?

– Этот слоган мне очень близок. Я всегда говорю, что мы здесь, на этой земле, для того, чтобы что-то привносить, создавать добавленную стоимость, а не просто забирать или добывать то, что уже есть.

Именно искусственно выращенные алмазы дают возможность творить. Это технологический продукт, минерал, который по своим характеристикам идентичен природному алмазу, но создан человеком.

Для меня здесь важна сама идея: ты не вредишь природе, а создаёшь нечто, похожее на то, что уже было создано ею. И, мне кажется, в этом заключается сила.

А если взглянуть шире на время, в котором мы сейчас живём, то человечеству вообще важно помнить: мы должны приходить не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы создавать что-то новое.

– Через пять лет SOLO for Diamonds заметили далеко за пределами Украины. В какой момент вы поняли, что вы можете быть международным игроком?

– У нас получилось наоборот: сначала мы начали развиваться в США, а уже потом - активно в Украине.

Когда мы выходили на украинский рынок, конкуренции в сфере искусственных алмазов фактически не было. Поэтому сначала мы много занимались именно просветительской работой: объясняли, что это за продукт, каковы его характеристики, чем он отличается от фианита или муассанита.

В Америке людям уже было проще объяснять, что такое искусственный алмаз, потому что сам продукт там был известен значительно раньше.

Фото: Wave RBC.UA

Сейчас для меня Украина и США - это два совершенно разных рынка. В Украине, например, я наблюдаю больший спрос именно на кольца.

В США больше интересуются фантазийными изделиями, нестандартными цветами камней, необычными материалами.

Мне не очень интересно идти туда, где уже есть все, и строить стратегию исключительно на конкуренции. Мне ближе найти направление, в котором я вижу потенциал, занять в нем свою позицию и постепенно его развивать.

– А в чем сегодня самая большая уникальность SOLO for Diamonds?

– Одно из направлений, которое мы развиваем, - возможность создавать бриллианты из биоматериала.

Например, если человек хочет сохранить семейную реликвию, это могут быть волосы близкого человека. Может быть шерсть любимого животного. Из биоматериала можно получить углерод, вырастить бриллиант, а затем создать из него украшение.

То есть это уже не просто ювелирное изделие, а вещь с очень личной историей.

– Ваши украшения появлялись на Скарлетт Йоганссон, Милле Йовович, Джеке Харлоу, Шейлин Вудли, Кэти Перри, Дженне Ортеге и других мировых знаменитостях. Как украинский бренд вообще попадает в их гардероб?

– Сначала это кажется очень сложным, пока ты не начнёшь погружаться в эту индустрию. А потом понимаешь: у знаменитостей есть стилисты, и главное - знать именно стилиста звёзды.

Ты напрямую общаешься с ним, показываешь украшения, которые есть у бренда, стилист показывает их знаменитости, а она уже решает, что хочет надеть.

Поэтому мы в какой-то момент поняли простое правило: нужно дружить со стилистами мировых звезд.

Звезды в украшениях SOLO for Diamonds (фото предоставлены пресс-службой Юлии Кушер)

– А сама знаменитость всегда знает, украшение какого бренда она надевает?

– Это очень зависит от человека. Но если украшение нестандартное, знаменитости действительно могут расспрашивать, откуда оно, что это за бренд.

И что для меня самое приятное - к нам уже неоднократно возвращались звезды и покупали украшения после того, как получали их для выхода в свет.

Это было довольно неожиданно. Ты понимаешь, что такой человек может позволить себе практически любое украшение в мире. А потом он возвращается именно к тебе и хочет его купить.

Для меня это придает уверенности в том, что мы делаем что-то правильное.

Myha'la (фото предоставлено SOLO for Diamonds)

– Как выглядит путь украшения SOLO for Diamonds к красной дорожке?

– Обычно все происходит очень быстро. Нам могут написать: через неделю или даже завтра состоится какое-то мероприятие, нам нравятся ваши украшения, давайте что-нибудь подберем.

Далее мы отправляем изделия курьером или специальными службами, которые работают с бриллиантами. Иногда представитель стилиста просто приезжает в наш офис и забирает всё самостоятельно. Конечно, такие отправления страхуются.

А самое интересное - мы до последнего не знаем, что именно будет на звёзде.

Джек Гарлоу (фото предоставлено SOLO for Diamonds)

Финальный образ обычно держат в тайне. И уже когда начинается событие, мы сами следим за Instagram, медиа, фотографиями с красной дорожки и вдруг видим: "О, это наше кольцо!"

И тогда уже начинается празднование.

– Приходилось ли вам лично общаться с такими знаменитостями?

– Так, чтобы много общаться лично с самими звездами, - нет. Но, например, я писала письмо Мерил Стрип.

Мне рассказали, что она очень поддерживает Украину, и для меня было важно красиво и индивидуально рассказать ей о нашем бренде, о том, что мы украинцы, что создаем украинский продукт.

Мы очень внимательно подходили даже к символике украшений, которые хотели ей предложить.

Для меня Мерил Стрип - абсолютная икона, поэтому уже сам факт, что она обратила внимание на наш проект, был очень эмоциональным.

– Вы много времени проводите в Нью-Йорке. Как там все действительно решают знакомства?

– Нетворкинг в Штатах - это, наверное, ключ практически ко всему.

Действует правило "нескольких рукопожатий": через личные контакты можно найти подход практически к любому человеку.

Мы дружим со стилистами, PR-менеджерами, постоянно бываем на различных мероприятиях.

Юлия Кушер (фото предоставлено предпринимателем)

И в Нью-Йорке мне нравится то, как все это близко. Ты можешь просто сидеть за соседним столиком с известным человеком. Можешь подойти, сказать "привет". Там нет ощущения какого-то недостижимого мира знаменитостей.

– А ваш нью-йоркский ритм сильно отличается от киевского?

– На самом деле нет. Мне Нью-Йорк как раз и понравился тем, что он очень похож на Киев по темпу жизни.

Все быстро, активно, постоянно что-то происходит.

Мой день там обычно начинается около шести утра. Я открываю глаза, а в телефоне уже куча сообщений, потому что в Киеве рабочий день давно начался.

Потом нужно отвезти детей в школу, вернуться, снова встречи. Первую половину дня я стараюсь уделять больше времени Украине, а когда Киев засыпает - переключаюсь на американский рынок.

А позже просыпается Индия и другие рынки, с которыми мы тоже ведем переговоры.

Поэтому получается такой нон-стоп 24/7. И это изматывает, потому что иногда перестаешь понимать, где у тебя выходной, а где отпуск.

Юлия Кушер (фото предоставлено предпринимателем)

– Как вы в таком графике пытаетесь не выгореть?

– Я только сейчас постепенно прихожу к выводу, что выходные должны оставаться выходными.

Раньше любой звонок означал: нужно прямо сейчас решить проблему. Сейчас уже понимаю, что мир не остановится. Некоторые вещи могут подождать до понедельника.

Поэтому я сознательно стараюсь ставить себе такие ограничения. Потому что иначе возникает ощущение, что ты постоянно бежишь, решаешь вопросы, а они никогда не заканчиваются.

– А что у вас с заботой о себе?

– Универсальное правило - в любой непонятной ситуации пей воду.

И я стараюсь каждый день иметь хотя бы какую-нибудь физическую активность: тренажерный зал, теннис или просто много ходить.

Я живу недалеко от Центрального парка, потому даже прогулка с собакой туда и обратно становится хорошей активностью.

– Чего из украинской еды вам больше не хватает в США?

– Как оказалось, я очень люблю банош. И очень скучаю по нему в Америке.

Поэтому, когда приезжаю в Украину, стараюсь найти ресторан, где готовят хороший банош. Еще люблю холодец.

Вообще я чаще ищу не конкретные рестораны, а блюда.

– А есть место в Нью-Йорке, которое для вас максимально о спокойствии?

– Да. Недавно я открыла для себя одну огромную поляну в Центральном парке, примерно в районе 90-й улицы.

Там растут огромные старые деревья, люди выгуливают собак, лежат на траве, дети пускают мыльные пузыри. И при этом там так тихо, хотя буквально рядом бурлит Нью-Йорк.

Иногда я просто стою там с собакой и пытаюсь запомнить этот момент: запах скошенной травы, простор, тишину.

Для меня это место абсолютного равновесия: ты как будто находишься в самом центре мира, но в то же время - в полном покое.

– Какие украшения сейчас выбирают действительно стильные люди?

– Когда я только начинала, мне очень нравилась идея максимально лаконичных украшений - таких, которые как бы есть, но не перебивают естественную красоту человека.

А сейчас я вижу всё больший интерес к statement-украшениям.

Это может быть крупная форма, необычный цвет или материал. Украшение уже не просто дополняет образ - оно что-то говорит о человеке.

В Штатах такие вещи даже называют icebreaker: человек видит твое кольцо и сразу спрашивает: "Боже, какое классное! А что это?".

Юлия Кушер (фото: Wave RBC.UA)

И с этого начинается разговор.

Мне сейчас особенно нравятся именно такие украшения - провоцирующие диалог.

– А как изменилась мода на обручальные кольца?

– Я ясно вижу очень значительный сдвиг.

Когда мы начинали, в Украине часто выбирали бриллианты весом примерно 0,3–0,5 карата. Сейчас это уже 0,7–1 карат, и постепенно мы приближаемся к 1,5 карата.

Люди поняли, что за тот же бюджет с искусственным бриллиантом могут выбрать камень побольше, лучший цвет или другие характеристики.

И все больше людей начинают пользоваться этой возможностью.

Для меня обручальное кольцо вообще несет в себе сильный символизм. Это не просто украшение, а определенный жест: человек показывает, что готов взять на себя ответственность и создать семью.

Поэтому я думаю, что тренд на искусственные бриллианты в Украине будет только усиливаться.

– Где вы сейчас проводите больше времени - в Украине или США?

– В быту большая часть моей жизни сейчас все-таки проходит в Америке, потому что там дети. Я живу с ними одна, поэтому совмещать работу, поездки и материнство довольно сложно.

Но я очень хочу чаще приезжать в Украину.

И очень мечтаю о том моменте, когда снова будет прямой рейс в Борисполь. Когда-то мы даже не ценили, насколько это было прекрасно: девять часов - и ты уже дома.

– Вы часто приезжаете в Киев. Как сейчас реагируете на обстрелы?

– Поскольку я приезжаю довольно часто, то уже не раз заставала обстрелы.

Иногда даже получается забавно. Мы сидели с друзьями, начался гром, а я сразу: "Боже, наверное, что-то происходит". Они говорят: "Юля, это просто гром".

Потом где-то громко заработала газонокосилка - у меня снова первая реакция на звук.

И друзья уже шутят, что видно: я не совсем "местная".

Юлия Кушер (фото: Wave RBC.UA)

Но если раньше я могла приехать, не слышать взрывов и просто спать, то сейчас отношусь к этому гораздо более ответственно. Стараюсь выбирать место проживания там, где есть укрытие.

Ведь в любом случае безопасность - это ответственность каждого за себя.