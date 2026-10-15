Настоящий ураган за кадром: SadSvit и FIINKA - о свободе, горах и съемках общего клипа

Как SadSvit и FIINKA нашли общее звучание

SadSvit с его меланхолическим постпанком и FIINKA с гуцульскими мотивами - дуэт, которого можно было не ожидать.

Однако сам музыкант сразу представлял эту песню именно с ней. Он предложил сотрудничество.

"Я предложил написать песню Ире, потому что мне показалось, что именно она будет звучать наиболее органично в этой работе", - рассказывает SadSvit.

По его словам, долго искать общее звучание не пришлось: FIЇNKA понравились аранжировки и продюсирование, и они быстро нашли общий язык.

Певица вспоминает, что предложение сразу же нашло отклик в её душе. Горы и свобода - темы, близкие её творчеству, а звучание SadSvit заинтересовало возможностью попробовать что-то новое.

SadSvit и FIINKA (фото предоставлено артистами)

"И я послушала, сразу мне максимально понравился саунд", - говорит FIINKA.

В то же время, для нее было важно сохранить себя в песне с выразительным авторским звучанием Богдана.

О связи своего творчества с горами артистка говорит образно:

"Богу спасибо, я там, знаете, закрепилась, как гора Карпатская".

О любви, доме и желании свободы

Для SadSvit в "Буревии" есть и красота родного края, и состояние, знакомое многим украинцам.

Он говорит о горах и горных долинах как о том, чем хочется гордиться и о чем стоит рассказывать.

В то же время музыкант оставляет слушателям возможность найти в песне собственную историю.

"Может показаться, что это песня о любви, но мне кажется это и о любви к дому, к родным и к людям. То есть каждый сам себе выбирает то, что он будет любить", - объясняет SadSvit.

FIINKA близкое ощущение, когда родные места вызывают целый водоворот эмоций. По ее словам, этот внутренний ураган она хотела передать и в клипе.

"И потому ураган для нас - это возможность быть свободными. Мне кажется, что это как и о внутреннем состоянии нас лично, так и о внутреннем состоянии каждого украинца сейчас", - говорит певица.

Она надеется, что слушатели смогут хотя бы ненадолго ощутить ту свободу, о которой идет речь в композиции.

SadSvit и FIINKA (фото предоставлено артистами)

"Очень хотелось бы, чтобы эта песня хоть на несколько минут дала возможность почувствовать эту легкость", - добавляет FIINKA.

Настоящий ураган и десятый час съемок

Во время съемок название песни приобрело вполне буквальное значение. FIINKA вспоминает сильный ветер на Драгобрате, где она была в шортах, тонкой кофточке и на каблуке.

Чтобы удержаться на месте, пришлось буквально упираться каблуками в землю. Потому движения певицы в кадре имеют вполне практическое объяснение.

"И ветер был настолько силен, что я каблуками должна была забиться в землю, чтобы просто стоять, чтобы не снес ветер. И если вы присмотритесь внимательно к клипу, я только руками танцую, потому что ногами я физически перебирать не могу, я просто падаю, настолько сильно меня сдувает", - как символ ветер.

У SadSvit свое воспоминание о физической нагрузке на площадке - эпизод с вентиляционной трубой.

До него дошли уже, когда съемочный день длился много часов.

"Сложно было лазать по вентиляционной трубе, это было десять часов съемок и соответственно это было очень тяжело", - вспоминает музыкант.

SadSvit и FIINKA (фото предоставлено артистами)

Собственный куплет и смены в припевах

На вопрос о творческих уступках FIINKA отвечает прямо: она доверилась видению Богдана.

Объясняет это уважением авторов, которые сами пишут слова, музыку и создают саунд.

"Я всегда говорила, это твоя песня, это твоя песня, вот как ты увидишь", – рассказывает певица.

При этом ее вклад в композицию не ограничился исполнением. FIINKA написала собственный куплет и немного отредактировала припев.

Сначала его текст был от мужского имени, поэтому отдельные строчки адаптировали для дуэта.

SadSvit и FIINKA (фото предоставлено артистами)

"Я немного задрот по текстам, я люблю купаться в словах, в музыке", - признается она.

Споров во время работы, по словам FIINKA, не было. О легкости сотрудничества говорит и удовлетворенный результатом SadSvit.

"По моему мнению, песня получилась очень классной и очень крутой", - говорит он.

"И мы не дискутировали во время работы. Я еще раз подчеркиваю, в творческом плане это было очень легко", - добавляет FIINKA.