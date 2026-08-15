"Падел - это не только спорт". Звездный тренер Архипов о том, как начать играть и сколько это стоит

Главное: Почему на месте одного теннисного корта бизнес предпочитает ставить три падел-корта?

Какова реальная стоимость оборудования и какова окупаемость?

Как построить комьюнити, которое возвращается каждую неделю, и почему концептуальные клубы выигрывают борьбу у обычных спортзалов?

Полный разбор внутренней кухни, операционного менеджмента и лайфстайла падел-индустрии – в нашем разговоре со спортивным директором клуба Сергея Стаховского и Элины Свитолиной.

– Падел сейчас популярен по всему миру. Почему он стал одним из самых динамичных видов спорта и чем так привлекает инвесторов по сравнению с классическим теннисом?

– Падел действительно переживает глобальный бум, и я вижу здесь несколько ключевых причин. Первая – очень низкий порог входа. В теннисе человеку, который никогда не играл, обычно требуется определенное время с тренером, чтобы поставить базовую технику и начать получать удовольствие от игры.

В паделе все происходит значительно быстрее. После нескольких тренировок, а иногда даже после первого знакомства с правилами, человек уже может играть с друзьями, поддерживать розыгрыш и чувствовать азарт.

Вторая причина – социальность. В падел практически всегда играют парами, поэтому это не только спорт, но и коммуникация. Люди приходят не просто потренироваться, а провести время с друзьями, познакомиться с новыми людьми, поиграть в турнире, остаться после игры на кофе. Именно поэтому вокруг падела очень быстро формируются комьюнити.

Для инвестора важна и экономика использования площади. Стандартный падел-корт имеет 20 на 10 метров, то есть площадь самого игрового поля – 200 кв. м. По площади теннисный корт больше, поэтому в определенных форматах объекта на площади, которую занимает один теннисный корт, можно разместить примерно три падел-корта. Хотя в реальном проектировании нужно учитывать проходы, зоны безопасности, раздевалки и прочую инфраструктуру.

Третий фактор – высокая частота использования. У падела есть потенциал для pay-per-play модели: человеку не обязательно покупать дорогой абонемент, он может просто забронировать корт на конкретный час. Для бизнеса это создает понятную модель монетизации: аренда кортов + тренировки, турниры, аренда ракеток, продажа инвентаря, партнерские интеграции, фудкорты.

Поэтому инвесторов привлекает не просто хайп вокруг нового вида спорта, а сочетание трех вещей: быстрый рост аудитории, относительно простой продукт для потребителя и понятная модель монетизации.

Станислав Архипов (фото предоставлено пресс-службой)

– Готов ли украинский рынок к падел-буму прямо сейчас, во время войны? Каков спрос и видят ли иностранные или местные инвесторы перспективу?

– Украинский рынок уже находится в фазе падел-бума. Несмотря на войну, количество клубов и кортов растет, а вместе с ними формируется новая культура потребления этого вида спорта. Люди готовы тратить деньги не только на саму игру, но и на весь опыт вокруг нее: тренировки, турниры, сообщество, социальные мероприятия.

Конечно, война существенно влияет на инвестиционные решения: меняется горизонт планирования, растет значение безопасности, генерации электроэнергии, автономности объекта, стоимости аренды и логистики. Поэтому сейчас особенно важно не просто открыть клуб, а правильно просчитать его операционную модель.

В то же время сам факт того, что инвесторы продолжают открывать новые клубы, свидетельствует о том, что они видят перспективу. Я считаю, что у украинского рынка есть еще несколько лет активного роста. Даже при условии продолжения войны падел может развиваться, если бизнес-модель будет адаптирована к украинским реалиям.

– Сколько стоит открыть клуб под ключ, каковы основные статьи расходов и каков средний срок окупаемости?

– Это вопрос, на который я бы не давал одну универсальную цифру. В паделе очень многое зависит от формата клуба, города, помещения, количества кортов и того, есть ли у инвестора собственная недвижимость.

Если говорить именно об оборудовании, то один падел-корт в Киеве может стоить ориентировочно 25-30 тысяч долларов без строительных работ в зависимости от производителя, комплектации и характеристик. Монтаж на уже подготовленное основание может добавить еще около пяти тысяч долларов.

Но это не стоимость клуба: отдельно нужно считать подготовку основания, само помещение или его строительство, освещение, вентиляцию и кондиционирование, раздевалки, душевые, рецепцию, мебель, IT-системы, маркетинг и оборотный капитал.

Именно недвижимость часто является крупнейшей статьей расходов. Нужно учитывать не только площадь самих кортов, но и всю инфраструктуру вокруг них.

Что касается окупаемости – здесь также нет универсального показателя. Успешный клуб при правильной локации, достаточной загрузке и контролируемых операционных расходах потенциально может выйти на окупаемость примерно за два года. Но я воспринимал бы это именно как ориентир для хорошо спроектированного бизнеса, а не как гарантированный срок.

Ключевой KPI здесь – не просто количество кортов, а их загрузка по часам, особенно в прайм-тайм.

– Какие форматы сегодня наиболее перспективны: закрытые клубы с премиальной инфраструктурой, франшизы или открытые площадки при фитнес-центрах?

– По моему мнению, наибольший потенциал сегодня имеет сетевой формат, когда несколько клубов работают под одним брендом и по единым стандартам.

Это дает возможность масштабировать не только количество кортов, но и само комьюнити. Человек может играть в одном клубе, принимать участие в турнирах в другом, пользоваться единой системой бронирования и оставаться внутри одной экосистемы.

Станислав Архипов (фото предоставлено пресс-службой)

Второй перспективный формат – специализированные indoor-падел-клубы. Особенно в украинских условиях, где сезонность и погода существенно влияют на outdoor-площадки.

А вот падел как просто дополнительная услуга при фитнес-центре я считаю менее перспективным форматом, если мы говорим именно о развитии падела как отдельного бизнеса. Когда человек приходит играть в падел, ему нужна полная экосистема: корты, тренеры, ракетки, турниры, партнеры для игры, комьюнити, сервис.

При этом модель "падел + фитнес" также может быть успешной, если владелец правильно понимает, что является основным продуктом. Но если говорить о чистой падел-инвестиции, я ставил бы на специализированные клубы и сети.

– Насколько это дорогой спорт для обычного любителя по сравнению с теннисом?

– У падела очень интересная экономика для любителя именно из-за формата игры четыре на четыре. Стоимость аренды корта делится между четырьмя людьми, поэтому для отдельного игрока одна сессия может быть вполне доступной. При этом человек может начать играть практически сразу, без долгого периода обучения.

В моей тренерской практике были случаи, когда человек до первого занятия вообще ни разу не держал ракетку в руках, но достаточно быстро включался в игру. Именно это я считаю одним из главных преимуществ падела.

Но сказать, что падел всегда дешевле тенниса, было бы неправильно. Все зависит от модели занятий. Если человек в основном играет с друзьями, берет групповые тренировки и время от времени участвует в турнирах, расходы могут быть очень умеренными. Если же это регулярные индивидуальные тренировки с тренером и много игровых сессий, бюджет может быть сравнимым с теннисом или даже выше.

То есть падел – это не обязательно более дешевый спорт. Его главное преимущество – возможность получить удовольствие от игры значительно быстрее.

– Чем операционно занимается спортивный директор падел-клуба каждый день? Где заканчивается спорт и начинается чистый менеджмент?

– Спортивный директор – это фактически человек, который отвечает за то, чтобы спортивная часть клуба работала как бизнес.

Это не только вопрос тренеров и турниров. Одна из ключевых задач – повышать загрузку кортов: анализировать, когда они простаивают, какие часы пользуются наибольшим спросом, какие форматы игры можно предложить в непиковое время.

Далее работа с тренерским составом, развитие внутренних спортивных программ, организация турниров и лиг, привлечение новых комьюнити и партнеров.

Отдельное направление – коммерческие возможности. Это может быть продажа спортивного инвентаря, аренда ракеток, партнерские интеграции, корпоративные турниры.

Поэтому спортивный директор сегодня – это уже не просто человек про спорт. Это человек на стыке спорта, продукта, комьюнити и бизнеса.

– Как удержать баланс между спортивными результатами, турнирами, профессиональными игроками и коммерческой частью?

– На самом деле эти направления не обязательно конфликтуют. Профессиональный спорт и турниры создают имидж клуба, спортивную репутацию и мотивацию для любителей. А коммерческая модель обеспечивает ресурс, чтобы все это развивать.

Я, например, могу провести несколько часов тренировок в течение дня, а вечером сыграть турнир. Первую часть я воспринимаю как работу, вторую – как способ переключиться, пообщаться с людьми и получить удовольствие от игры.

Поэтому я бы не противопоставлял спортивную и коммерческую части. Хороший клуб должен создать систему, где профессиональный спорт, любительская игра, турниры и бизнес усиливают друг друга.

– Что означает премиальный сервис в спортивном клубе?

– Премиальный сервис начинается не с холодного полотенца или мини-бара возле корта. Он начинается с базового качества самого спортивного продукта.

В падел-клубе это правильная геометрия пространства, комфортное расстояние между кортами, достаточная высота, качественное освещение, хорошая вентиляция и кондиционирование, комфортная температура, качественное покрытие и нормальная акустика.

Для indoor-кортов минимальная свободная высота по стандартам: шесть метров, а для новых объектов рекомендуют ориентироваться на восемь метров, чтобы не ограничивать игру высокими ударами и лобами.

Далее начинается собственный премиальный сервис: качественные раздевалки, душевые, полотенца, удобная система бронирования, зона отдыха, кофе, питание, сервис на рецепции.

Но премиум – это прежде всего бесшовный опыт. Человек должен прийти, быстро забронировать корт, получить ракетку, комфортно сыграть, принять душ, остаться после игры на кофе и не столкнуться ни с одной организационной проблемой.

В некоторых европейских клубах я видел даже холодильники непосредственно возле кортов с напитками и снеками. Это уже дополнительный уровень сервиса. Но он работает только тогда, когда базовый спортивный продукт уже сделан качественно.

Станислав Архипов (фото предоставлено пресс-службой)

– Как изменились требования людей к спортивным пространствам за последние 3-5 лет? Почему спортзал возле дома проигрывает концептуальным клубам?

– Люди стали покупать не просто спортивную услугу, а опыт.

Если человек хочет играть в падел, ему недостаточно просто иметь корт. Он хочет иметь тренера, ракетку, партнера для игры, турниры, лиги, комьюнити, возможность после игры остаться на кофе.

Именно поэтому концептуальные клубы имеют преимущество: они концентрируют вокруг одного вида спорта всю экосистему.

Это похоже на разницу между просто тренажером в фитнес-клубе и полноценным спортивным сообществом. В первом случае ты покупаешь доступ к оборудованию. Во втором – ты покупаешь среду, в которой хочешь оставаться. И для падела это особенно важно, потому что социальный компонент здесь является частью самого продукта.

– Падел считается очень социальным спортом. Как построить вокруг клуба комьюнити, которое возвращается каждую неделю?

– Комьюнити не возникает просто потому, что в клубе стоят хорошие корты. Его нужно системно строить. Должен быть полный спортивный цикл: индивидуальные и групповые тренировки, регулярные турниры, лиги, социальные игры, корпоративные мероприятия.

Нужно давать людям возможность не просто арендовать корт, а постоянно иметь причину вернуться. Например, человек может прийти в клуб на тренировку, через неделю сыграть свою первую игру, потом попасть в любительскую лигу, познакомиться с новыми людьми, и постепенно клуб становится частью его социальной жизни.

Это напрямую влияет на маркетинговую экономику. Реклама все равно нужна, особенно для нового клуба. Но чем выше доля постоянных клиентов и рекомендаций, тем меньше бизнес зависит от постоянной покупки нового трафика.

Условно говоря, лучший маркетинг для падел-клуба – когда твой клиент сам приводит следующего клиента.

– Сколько раз в неделю играет сам спортивный директор? Остается ли падел способом разгрузить голову?

– Я тренируюсь один, максимум два раза в неделю. Конечно, это помогает держать себя в форме, но для меня падел – еще и способ полностью переключиться.

Когда ты выходишь на корт, у тебя очень быстро исчезают все рабочие мысли. Ты не можешь одновременно думать о десятках рабочих вопросов – у тебя есть мяч, партнер, соперники и следующий розыгрыш. Именно поэтому я считаю падел очень хорошим способом перезагрузки.

– Как выглядит типичный портрет вашего постоянного гостя? Кто выбирает этот вид спорта?

– Если говорить о нашей аудитории, то очень многие игроки – это люди примерно от 25-30 лет и старше. Часто это предприниматели, менеджеры, представители креативных и других профессий, люди, которые любят спорт, соревнования и социальную часть.

Но я бы не ограничивал падел образом "спорта для бизнесменов". Это гораздо более широкая аудитория. Главная общая черта – человек хочет одновременно получать физическую нагрузку, азарт и социальное взаимодействие.

Интересно и то, что падел пока в значительной степени остается взрослым клубным спортом. Но я думаю, что это будет меняться. Международная система уже активно развивает юношеские соревнования, в частности, FIP Promises для молодых игроков.

Поэтому детский и юношеский падел – это, по моему мнению, одно из направлений, которое в Украине еще имеет большой потенциал для развития.

– Правда ли, что теннисисты переходят в падел, потому что он проще для быстрого удовольствия? Есть ли здесь конкуренция между двумя видами спорта?

– Я бы сказал, что здесь существуют два лагеря. Есть теннисисты, которые относятся к паделу скептически, потому что видят в нем конкурента. А есть те, кто попробовал и понял, что это просто другой формат игры.

На самом деле очень многие люди спокойно совмещают теннис и падел. Они могут тренироваться в теннис несколько раз в неделю и параллельно играть в падел. Эти виды спорта имеют много общего, но требуют разной тактики и дают разный игровой опыт.

Конкуренция между ними, безусловно, существует, особенно на клубном уровне. Падел сейчас привлекает огромное количество новых игроков и быстро увеличивает количество клубов и кортов в разных странах. Например, в Великобритании по данным LTA к 2025 году уже было около 1 000 кортов в 325 локациях, и дальнейший рост продолжается.

Но я не считаю, что падел должен "уничтожить" теннис. Теннис – фундаментальный глобальный вид спорта с огромной историей, профессиональной системой и культурой. Падел сейчас в значительной степени развивается как клубный и социальный спорт, но постепенно профессионализируется.

Поэтому я бы говорил не о замене тенниса, а о перераспределении внимания аудитории. Часть людей выбирает падел вместо тенниса, а часть просто добавляет его к своей спортивной жизни.

И если говорить о будущем, я бы точно не недооценивал падел. Он уже перестал быть просто модным трендом и постепенно превращается в глобальную спортивную индустрию. А вопрос Олимпиады, по моему мнению, – это уже скорее вопрос времени и дальнейшего развития международной системы спорта, а не того, останется ли падел популярным.