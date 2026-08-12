"Организм напоминает, что тебе не 18": Юрий Горбунов - о переутомлении, новых проектах и Потапе

Юрий, в последнее время ваши фильмы у многих ассоциируются с поездами. А на этот раз вы возвращаетесь к истории "Скаженого Різдва". Почему решили снова обратиться именно к ней?

Во-первых, нужно делать перерывы в каких-то уже местах, к которым привыкли. "Потяг "Червона Рута" - это уже третий фильм, который стартует в кинотеатрах с 20 августа и посвящен Дню Независимости и 55-летию песни "Червона рута".

Мы решили, что в поездах сейчас можно сделать паузу и напомнить всем о любимой "бешеной вселенной", которую все очень любят и знают.

В 2028 году будет уже 10 лет от выхода первого "Скаженого весілля". Поэтому мы решили напомнить всем о наших бешеных персонажах, погрузить их в мир Рождества и придумать историю, когда все дети, которых женил Середюк, съезжаются вместе на Рождество, где и происходят определенные события.

Я уверен, что это найдет отклик в сердцах наших зрителей.

В Киеве начались съемки фильма "Скажене Різдво" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В то же время, вы уже работаете над новыми лентами. Сейчас продолжаются съемки романтической комедии "Emily in Emily", часть которой снимают в очень премиальной локации во Львове. Можно ли сказать, что этот проект станет одним из самых дорогих в вашем портфолио?

Напротив, он дешевле для нас. Благодаря хорошим отношениям с Emily Resort, всю локацию мы получили практически бесплатно. Все, что снимали на территории, нам дали в знак дружбы и наших общих интересов.

Поэтому, можно сказать, этот проект нам показался даже самым легким, если не учитывать трансферы.

Сейчас тяжело добираться из-за воздушных тревог, комендантских часов, а артистам приходилось часто ездить туда-сюда. Это было для нас проблемой.

Но думаю, украинцы будут приятно удивлены этим проектом. Он выйдет в прокат 10 февраля 2027, ко Дню святого Валентина.

Зрители нередко упрекают украинское кино в том, что из фильма в фильм видят почти один и тот же актерский состав. Действительно ли продюсеры сегодня не готовы рисковать и открывать новые имена?

Как раз в "Emily in Emily" мы рискнули - главные герои у нас совершенно новые артисты. Более того, они еще студенты.

Мы никогда не боимся рисковать. Надеюсь именно благодаря "Emily in Emily" эти артисты станут популярными.

А то, что иногда из фильма в фильм переходят одни и те же артисты… В условиях полномасштабного вторжения - спасибо, что эти артисты есть, что они никуда не уехали и что мы можем их снимать.

Это высококлассные актеры, но есть их ограниченный состав. Поэтому этот состав "гастролирует" из одного фильма в другой, и не только в наших фильмах.

В конце концов это тоже неплохо. Люди узнают на экране своих любимых артистов и знают, чего от них ждать. Это как отель, в котором вы уже отдыхали: вы его любите, все о нем знаете и возвращаетесь снова.

У вас сейчас очень насыщенный график: один за другим выходят новые проекты, параллельно продолжаются съемки. В мае вы даже обеспокоили поклонников фото под капельницей. Была ли ситуация связана с переутомлением?

И переутомление, и что-то другое.

Когда ты долго не высыпаешься из-за тревог, обстрелов и сложного графика, организм порой напоминает, что тебе не 18. И надо иногда уделить внимание и себе, по крайней мере, выспаться.

В тот момент меня сфотографировал врач. Я попросил показать фото и потом его запостил. Общество отреагировало.

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Это как раз напоминание о том, что работа работой, но о себе нужно заботиться.

Сейчас много говорят о возвращении Потапа и Насти как дуэта после новости о разводе. Вы хорошо знаете Потапа, он крестный отец вашего сына. Что думаете об этом камбеке?

Я не решаю людей. Люди придумали свою жизнь и им живут.

Я не имею права осуждать, хвалить или еще что-нибудь. У нас есть своя жизнь, свои проблемы и сосредоточенные на них.

Потому каждый занимается своим и каждый имеет право на то, что он решает. Это мое отношение - как философское, так и практическое.