Сцена с лошадью и характер героини

– Вы говорили, что хотите больше сниматься в кино. Что в работе над фильмом оказалось совсем не таким, как вы представляли, когда об этом мечтали?

– Возможно, когда я была молодой и наивной, думала, что актеров на площадке все любят: они отдыхают в золотых фургонах, им каждый день дарят цветы… В принципе, все так и оказалось. Золотые фургоны, цветы каждый день - все, как я мечтала! (смеется)

Ирина Сопонару (фото предоставлено актрисой)

– Кто из партнеров на площадке больше всего запомнился?

– У меня была сцена с большим конем. Я вообще обожаю лошадей - они меня очень успокаивают. Наверное, что-то похожее люди чувствуют, когда плавают с дельфинами.

Хотя с дельфинами я никогда не плавала, поэтому это только мое предположение. Но лошади для меня - это нечто особенное: такие большие, спокойные, рядом с ними очень заземляешься.

– Какую черту своей героини вы узнали в себе, хоть и не очень хотелось в этом признаваться?

– Наверное, желание заслужить любовь. Когда я тоже пыталась добиваться любви от людей. Сейчас этого уже не делаю.

Если человек не хочет со мной дружить или быть в отношениях, я не пытаюсь его убедить. Еще до знакомства с мужем я поняла, как не хочу, чтобы со мной обращались, и перестала это разрешать.

– Вас пригласили на конкретную героиню или уже во время проб определили, что эта ваша роль?

– Меня пригласили на конкретную героиню. И это уже второй фильм подряд, где я играю такую немножко стервозную женщину.

Мне очень нравится, потому что в жизни мне иногда этого не хватает. У меня просто resting bitch face: я могу выглядеть так, словно я беда, но это вообще не так – у меня просто такое лицо!

На самом деле я очень эмпатическая, часто слишком покладистая и только учусь больше себя отстаивать. Хотелось бы более уверенно защищать свои границы, а в каких-то ситуациях даже быть жестче.

Ирина Сопонару (фото предоставлено актрисой)

Роли мечты и выход из "Квартала"

– Ради какой роли в полнометражном кино вы бы рискнули тем образом, за который вас уже любят зрители?

– Ради персонажа, для которого пришлось бы очень сильно перевоплотиться. Возможно, даже побриться наголо. Мне нравятся экшены, я очень люблю комиксы, поэтому с удовольствием сыграла бы какую-нибудь супергероиню.

Вообще есть одна роль, о которой я очень мечтаю. Но не скажу какая. Если этот фильм когда-нибудь будут снимать и меня не пригласят, это разобьет мне сердце. А так еще все будут знать! (смеется)

– Насколько на ваше решение уйти из "Квартала" повлияло ощущение, что вы откладываете собственные актерские амбиции?

– Да, это тоже повлияло. У меня были актерские амбиции, которые я не могла полностью воплотить в рамках этого формата. Хотелось попробовать себя в других ролях, больше сниматься в кино.

Сейчас я постепенно воплощаю это. С моего выхода уже прошел год, и мне интереснее говорить о том, что я делаю и к чему иду дальше.

Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Радость во время войны и детская мечта

– В фильме у Бориса есть деньги и статус, но он потерял радость. Знакомо ли вам ощущение, когда снаружи все успешно, а вы живете совсем не так, как хотели?

– Мне знакомо ощущение, когда вроде бы за что благодарить, но полной радости все равно нет. Особенно сейчас, во время войны. Мои родители живы и здоровы, мужчина рядом, с близкими все хорошо - и я за это очень благодарна. Но той легкости и радости жизни, которая была до войны, нет.

Все эти страшные события оставляют очень сильное отражение. Даже когда ты в безопасности и в твоей жизни происходит что-то хорошее, этот горький привкус все равно остается.

– Если бы маленькая Ира могла увидеть вашу теперешнюю жизнь, чем бы она увлеклась больше всего?

– Тем, что ее детская мечта сбылась. Я с детства мечтала быть актрисой. Не знала, как именно это произойдет, но почему-то всегда была уверена, что буду сниматься в кино. А теперь у меня следующая мечта – главная роль в полнометражном фильме.

Маланка для Риса и чудо под Полтавой

– Какую украинскую праздничную традицию вы хотели разделить со своим мужем-британцем Рисом?

– Я бы очень хотела, чтобы он увидел Маланку! Он еще никогда ее не видел, и, я думаю, ему очень понравилось бы. Я вообще не могу сказать, что очень соблюдаю все традиции, но Маланку мне хотелось бы ему показать.

Ирина Сопонару с любимым (фото: instagram.com/irinasoponaru)

– Какое желание с детства вы уже взрослым осуществили для себя сами?

– Это, пожалуй, мечта уже с юности - побывать на тропическом острове.

Я сама совершила ее, когда впервые улетела в Таиланд.

– У фильма есть слоган "Чудеса случаются". Какую встречу или случайность в собственной жизни вы бы сегодня назвали чудом?

– Наверное, то, как я попала в "Одного разу під Полтавою". Сначала там должны были быть другие актеры, а наконец снялись мы с Юрой Ткачем. Для меня это было настоящее чудо.