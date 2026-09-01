"Мама директор, папа спонсор". Дядя Жора о своих школьных годах, сборах детей на обучение и наставления

– Вадим, скоро новый учебный год! Помните ли вы свой первый звонок? Каким учеником был маленький Вадим Мичковский?

– Свой первый звонок помню, но уже плохо. Это было давненько. Я сам из Хмельницкого и учился в первой школе. Очень готовился к первому звонку. Новый рюкзак или сумка, тетради, дневники, я очень ответственный был.

Очень ответственно относился к этому, поэтому готовился раньше времени. Как сейчас помню, темно-синяя форма, у всех одинаковая, галстук, рубашка. Это было событие, и это было ответственно.

Ты стоишь, такой "первоклашка", эти здоровые выпускники. Девочку взяли из нашего класса, на плечо усадил какой-то дядя, понес, она этим звонком машет. Классика, но сейчас вспоминаешь – и забрасывает в какие-нибудь приятные воспоминания.

Много люди, родители с цветами, учителя. 11 лет от звонка до звонка прошли как одно мгновение. Школа – это классный период, который приятно вспоминать.

Вадим Мичковский в школьные годы (фото из личного архива)

– Ваша младшая дочь Амина уже подросла. Как она относится к школе: с восторгом или не любит ходить на учебу?

– Нет, очень любит школу. Мы ходим в частную школу, где небольшие классы, все друг друга хорошо знают, хорошие учителя, хорошие занятия, постоянно какие-то креативные штуки. У них у каждого свой планшет, интересная техника, уроки, потому детям это очень нравится.

У них по-взрослому все происходит – защита проектов, делают презентации. Во втором-третьем классе они уже умеют работать в "Canva", в соцсетях. Это увлекает, поэтому в школу прямо бежит. А когда нет школы, скучает, рвется в школу. Так что мотивация есть.

– Как в вашей семье распределены обязанности перед 1 сентября?

– У нас все очень просто. Мама – директор детей, она все готовит, собирает, закупает все. Папа – спонсор проекта. Четко, просто, понятно. На первый звонок я тоже всегда стараюсь попасть, потому что может быть какой-то выезд или гастроли. Бывали случаи, когда пропускал, но это редко. Пытаюсь быть, потому что такие моменты уже не повторятся.

– Как Вадим Мичковский собирает дочь в школу утром? Поделитесь курьезами и достопримечательностями.

– Жена собирает дочь, я сплю до последнего. А потом на мне цветы для учителей, попасть на фотосессию, на фуршет после линейки. Как раз это очень хорошая позиция у меня.

Вадим Мичковский с самой молодой дочерью Аминой (фото: instagram.com/dyadya_jora)

– Какой самый главный совет или жизненную мудрость вы хотите донести дочери перед началом нового учебного года?

– Мы всегда одну мысль доказываем: нужно учиться, не сачковать, нужно внимательно слушать учителей и выполнять домашние задания. Потом, если ты отстаешь немного, тяжело догнать. Поэтому мы сразу говорим это, потому что это как раз базовое образование, которое понадобится дальше.

Если видим, что немного отстает, обычно принимаем меры, нанимаем репетиторов и т. д. Чтобы ребенок шел в ногу с классом, в ногу с программой это очень важно.

– Юмор всегда был вашей суперсилой. Как изменилось ваше творчество и роль юмора для украинцев за последние годы?

– Когда-то на первом месте был юмор, сейчас юмор немного отошел. На первое место зашла, наверное, музыка или шоу-бизнес. Я всегда был как ведущий, шоумен, продюсер, но сейчас больше пробую себя в музыкальной сфере, пишу песни, исполняю песни. Хочется через музыку передать какой-то месседж людям.

Есть песни лирические, где месседж один, немного попасть в сердечко. Есть песни веселые, здесь цель проста – поднять настроение, отвлечь. Тем более сейчас такие времена, что хочется побольше позитива подарить людям. Этим и занимаемся.

– Над чем вы сейчас работаете больше всего? Какие проекты или идеи дают вам больше энергии?

– Сейчас основная занятость – это ведущий и организатор праздников. Основная наша линия – хорошо организовывать праздники и дарить людям незабываемые дни, особенные дни. И неважно, это день рождения или свадьбы, крестины или гендер-пати.

Это особенные дни, и я всегда говорю, что надо собирать родных, друзей и дарить себе немножко праздника, чтобы этот день запоминался. Он пройдет, а воспоминания остаются.

И как раз эти воспоминания остаются в памяти. Поэтому побольше позитива, побольше хорошего настроения, и в этом мы профессионалы. Уже много лет занимаемся тем, что дарим людям хорошее настроение.

Второе особенное направление, как я уже и говорил, – это музыка, это песни. Пишу и исполняю свои песни. 4 сентября будет следующая премьера. Готовим релиз семейная песня, которая называется "Тепло родини". О семейных ценностях, об отношениях, о родителях, детях и о времени, которое нужно ценить.

На очереди много песен от Дяди Жоры, потому что сейчас много написал, пять-шесть песен, другие еще пишутся. Включил станок, не могу выключить, пишем и сразу записываем. Хочется сразу все песни показать миру, опубликовать одновременно, но оно так, к сожалению, не работает.

– Как вам удается совмещать насыщенный рабочий график, благотворительные инициативы и время для семьи?

– Это самое сложное, потому что 24/7 не всегда хватает. Это проверено на практике, поэтому нужно расширить день или что-то придумать, как одновременно успевать повсюду.

Очень хочется делать все одновременно и много всего, но физически, к сожалению, не получается, потому что нужно еще пару часов где-то поспать. А также очень выбивают из графика дороги, но стараемся успевать повсюду. К тому же есть хорошая команда, которая помогает быстрее реализовывать проекты.

Мы постоянно ищем людей в команду, постоянно масштабируем, потому что каждый новый проект, который мы хотим запустить, нуждается в кадрах. У нас постоянно открытые вакансии. И сценаристы, и менеджеры, и режиссеры, операторы и ивент-менеджеры в зависимости от проекта.

Дядя Жора реализует себя в организации и ведении мероприятий, а также создании музыки (фото: instagram.com/dyadya_jora)

– Какая главная традиция в вашей семье в выходные дни?

– Каждую пятницу сбор на кухне и "разбор полетов", как говорится.

И обязательно каждый семейный праздник мы обязательно отмечаем либо в семье, либо собираем всех друзей, родственников и хорошо проводим время. Я как ведущий, как организатор, за то, чтобы проводить не тихо, не как обычный день, а все же так, чтобы это был особый праздничный день.

– Идеальный способ для Дяди Жоры перезагрузиться и восстановить силы – это…

– Посидеть в тишине или поспать. Или просто позалипать в телефончике. Ты смотришь, наполняешься информацией, мотивируешься и у тебя начинают рождаться новые идеи.

После шумных мероприятий хочется немного тишины, покоя. Моя мечта – это поехать куда-то на рыбалку и просто весь день провести в тишине, но пока эта мечта не сбылась за многие годы.

Восстановление обязательно нужно, чтобы заряжать людей позитивом и хорошим настроением.

– Что сегодня способно вызвать у вас самую искреннюю улыбку?

– Наверное, то, что и у всех сейчас – это новость, когда нет тревог, нет опасности, ничего не летит, поэтому это успокаивает и радует. Хочется поскорее дождаться того дня, которого мы все очень ждем, – дня мира, дня победы.

И, конечно, хорошие новости и улыбка у моих близких, родных людей, которых я встречаю. Если на их лицах есть улыбки, сразу у меня взаимная реакция: улыбка на улыбку. У кого нет улыбки, хочется сделать все, чтобы поднять немного настроение.

Это как раз та профессия, деятельность, которой я и занимаюсь, – максимально вызывать улыбку у людей, чтобы все становились веселее, добрее, спокойнее.