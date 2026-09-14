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Инсайдер 14 сентября 2026, 12:01

"Каждый отказ воспринимала болезненно": Елена Светлицкая о сомнениях в себе и переломных ролях

Сегодня ей важно, что героиня оставит после себя. Одного появления на экране уже недостаточно
Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
Елена Светлицкая (фото предоставлено актрисой)
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Для Елены Светлицкой актерство долго было похоже на экзамен, на котором нужно снова и снова доказывать свой профессионализм. Теперь она иначе оценивает свою работу и называет две роли, которые стали для неё поворотными.

О своем опыте, работе над героинями и изменениях в профессии она рассказала в интервью, которое публикует Wave RBC.UA.

— Какой была Елена Светлицкая в начале карьеры и что изменилось сегодня?

— В начале я была очень старательной, ответственной, но неуверенной в себе. Мне казалось, что я постоянно должна кому-то доказывать своё право быть в кадре. Каждый отказ воспринимала болезненно, а свою работу часто оценивала, ориентируясь на одобрение окружающих.

Сегодня я гораздо спокойнее. Я уже не хочу просто сниматься ради того, чтобы появиться на экране.

Мне важно, о чем эта история, что моя героиня оставит после себя и есть ли в роли пространство для настоящего творчества.

Я перестала относиться к профессии как к экзамену, который нужно сдавать всю жизнь. Теперь это мой способ исследовать себя, людей и мир.

Елена Светлицкая (фото предоставлено актрисой)

— Каким был ваш путь в профессию и когда вы впервые поняли, что хотите связать свою жизнь именно с актёрством и кино?

— Мой путь не был историей о мгновенном успехе. Я училась на кинофакультете университета Карпенко-Карого по специальности диктор и ведущая телевизионных программ, но постепенно камера открыла для меня именно актёрство.

С 2011 года начались студенческие работы, пробы, эпизодические роли, первые сериалы.

Не могу сказать, что был один конкретный момент, когда я решила: "Все, буду актрисой".

Это осознание приходило постепенно - каждый раз, когда я оказывалась перед камерой и чувствовала, что могу через другого человека сказать что-то очень личное и важное.

Несмотря на отказы и периоды неопределённости, я продолжала возвращаться в профессию. Думаю, именно тогда и поняла, что это действительно мое.

— Есть ли работа, которую вы считаете переломной?

— Для меня особенно важными стали две работы. Первая - "Будинок "Слово". Нескінчений роман", где я сыграла Валентину Чистякову, актрису и жену Леся Курбаса.

Это была не самая большая по объему роль, но очень важная по содержанию. Через неё я прикоснулась к истории украинских деятелей искусства, которых пытались не только физически уничтожить, но и стереть из нашей памяти.

Второй важный этап - "Мій новий берег", моя первая большая главная роль. Она стала для меня проверкой профессиональной выносливости и внутренней готовности нести на себе целую историю.

Елена Светлицкая (фото предоставлено актрисой)

Этот проект помог мне наконец позволить себе поверить, что я готова к большим драматическим ролям.

— Что для вас лично означает кино?

— Кино для меня - это и профессия, и искусство, и способ говорить с людьми. Но больше всего меня увлекает возможность проживать жизни, которых в моей реальности могло бы никогда не быть.

Актерство позволяет на какое-то время отказаться от поспешных оценок и попытаться понять другого человека изнутри.

Даже если моя героиня ошибается или делает то, с чем я не согласна, я должна найти ее правду. Иногда роль открывает во мне то, о существовании чего я сама не догадывалась.

— Как война изменила украинское кино?

— Война отняла у нас возможность говорить поверхностно. Даже если мы снимаем комедию или историю любви, в ней все равно присутствует опыт страны, которая каждый день борется за своё существование.

Изменились наши герои. Сегодня нас особенно интересуют обычные люди, которые оказываются перед чрезвычайно сложным выбором.

В центре историй все чаще оказываются память, утрата, дом, ответственность, свобода и цена человеческой жизни. Но я хочу, чтобы украинское кино рассказывало не только о войне.

Елена Светлицкая (фото предоставлено актрисой)

Мы имеем право показывать миру всю Украину - влюбленную, смешную, страстную, противоречивую и живую.

— Какой вы видите украинскую киноиндустрию через 5–10 лет?

— Я хочу видеть ее сильной, системной и конкурентоспособной. Чтобы украинские фильмы регулярно выходили в мировой прокат, а наши актеры получали роли в международных проектах, не отказываясь от своего языка и идентичности.

Надеюсь, у нас будет больше качественного жанрового кино - драм, комедий, триллеров, исторических картин и проектов для детей. А еще - стабильное финансирование, прозрачные правила и достойные условия для съёмочных групп.

У нас уже есть талант и темы, которые важно услышать миру. Теперь нужна индустрия, способная превращать этот потенциал в системный результат.

— Какое украинское кино вы посоветовали бы посмотреть каждому?

— "Тіні забутих предків" - чтобы увидеть, насколько самобытным, красивым и смелым может быть украинский киноязык.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" - чтобы осознать цену, которую украинская культура заплатила за право существовать, и вернуть себе память о Расстрелянном возрождении.

"Памфір" - как пример современного, сильного и визуально мощного украинского кино, понятного зрителю любой страны.

"Мої думки тихі" - за тонкий юмор, нежность и очень узнаваемый украинский характер.

И "20 днів у Маріуполі" - это болезненный, но необходимый документ нашей истории. Его важно увидеть не только украинцам, но и всему миру.