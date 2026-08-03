"Кому я теперь нужна?" Почему с возрастом мы начинаем сомневаться в собственной ценности

Представьте женщину, которая полжизни отдала одной профессии. Она многое знает и многое умеет. Принимала сложные решения, пережила не один кризис, отвечала за людей и результаты. Все это вместе – опыт, на который ушли годы.

Но как только она теряет работу или задумывается о смене профессии, первое, что приходит в голову: "Кому я теперь нужна?"

И вот об этом "теперь" нам следует поговорить.

Потому что еще вчера эта женщина считала себя опытным специалистом. А сегодня этот опыт вдруг кажется ей не преимуществом, а доказательством того, что она слишком долго работала на одном месте или в одной профессии, слишком взрослая для нового начала и, возможно, не соответствует времени.

И было бы удобно сказать, что эти страхи существуют только в нашей голове. Но эйджизм – реальная проблема на рынке труда. Результаты исследований, обобщенных Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), свидетельствуют, что кандидаты старшего возраста в среднем на 34% реже получают положительный ответ на свою заявку, даже если имеют такую же квалификацию и опыт, как младшие претенденты.

Для женщин эта проблема часто еще сложнее. Возраст накладывается на гендерные стереотипы. Поэтому женщину начинают оценивать не только по ее профессиональному опыту, но и через представление о том, какой она должна быть в определенном возрасте.

Украинская ситуация выглядит еще более противоречивой. Из-за войны, миграции, мобилизации и многолетнего демографического кризиса работодатели все чаще говорят о дефиците работников. В то же время часть рынка продолжает вести себя так, будто женщины после 45 или 50 лет - не кадровый ресурс, а категория повышенного риска. Фактически отсеивая опыт именно тогда, когда страна больше всего в нем нуждается.

Но эйджизм имеет еще одно проявление, на которое я бы хотела обратить особое внимание. В исследованиях Всемирной организации здравоохранения говорится, в частности, о самонаправленном (self-directed) или внутреннем эйджизме. Когда внешние стереотипы становятся частью нашего собственного образа мышления.

В результате мы сами часто исключаем возможности не потому, что попробовали и получили отказ, а потому, что заранее считаем себя неподходящей кандидаткой.

Откуда это берется?

Частично – из общественного мнения, частично – из личного опыта. Одно или два неудачных собеседования - и мы готовы поверить, что проблема не в конкретной вакансии или работодателе, а в нашем возрасте.

Есть еще одна причина. После многих лет работы мы настолько привыкаем к своей компетентности, что часто перестаем воспринимать ее как ценность.

И наконец – сам опыт. Мы привыкли думать, что он автоматически придает уверенности. На самом же деле он придает осторожности. Чем больше профессиональных кризисов, неудачных решений или сложных ситуаций, тем лучше осознаешь риски. Иногда эта осторожность помогает принимать более мудрые решения, но порой незаметно превращается в самоограничение.

Значит ли это, что достаточно изменить мышление и проблема исчезнет? Нет.

Мы не можем отменить эйджизм. Но можем не играть по его правилам. Начать отделять факты от своих прогнозов. Ибо, возможно, главная проблема спрятана не в слове "нужна", а именно в этом "теперь".