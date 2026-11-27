Короткий визит может доставить радость, но он не обеспечивает постоянных отношений с близким взрослым. Детям нужны предполагаемые отношения и ежедневная забота. В то же время краткосрочное волонтерство без должной подготовки может усиливать чувство заброшенности.

Второй важный фактор – безопасность. Когда посетители не проходят надлежащую проверку, а взаимодействие с детьми не имеет четких правил, возникают дополнительные риски для их безопасности .

И третье – поддержка представления, что интернат является подходящим местом для роста ребенка . На самом деле ребенку нужна безопасная семейная среда, в которой учитывают его индивидуальные потребности. Институционный уход зачастую этого не обеспечивает. Жесткий распорядок, ограниченная возможность делать свой выбор и поддерживать связь с родными могут вредить развитию ребенка.

Важно понимать, что большинство детей в институтах мира имеют живых родителей или близких родственников. Поэтому прежде чем планировать поездку в детдом, стоит спросить: помогает ли он ребенку - и можно ли поддержать его жизнь в семье? Прежде всего, следует помогать родным семьям преодолевать трудности, чтобы дети могли безопасно оставаться с ними. Если это невозможно – поддерживать усыновление и семейные формы воспитания.

Рождественский ужин для семей (фото: Фонд Екатерины Осадчей)

С начала полномасштабного вторжения наш Фонд поддерживает семьи, принявшие детей на воспитание: опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа . В своей работе мы видим, что безопасность, постоянная забота близких взрослых и поддержка помогают ребенку постепенно восстанавливать доверие и развиваться.

Рождественский ужин для семей (фото: Фонд Екатерины Осадчей)

Со своей стороны мы проводим регулярные встречи в разных городах Украины для тех, кто задумывается о принятии ребенка в семью и тех, кто уже это сделал . Такие встречи создают атмосферу поддержки и принятия, где семьи чувствуют, что они не сами. Мы знаем немало примеров, когда после знакомства на наших мероприятиях семьи становились друзьями и поддерживали друг друга вне встречи фонда.

Кульминацией же года станет самый масштабный в Украине рождественский ужин для семей, подаривших детям свое тепло . Из всех регионов Украины во Львов съедутся более 50 семей. Это сотни детей и их родителей. Чтобы за одним, длинным столом, спеть колядки и стать друг для друга поддержкой.

Рождественский ужин для семей (фото: Фонд Екатерины Осадчей)

На мероприятии “Родственное Рождество” мы хотим еще раз напомнить, что каждому ребенку нужны любящие взрослые и это особенно остро ощущается в период праздников. Для нас это возможность побыть вместе, поблагодарить родителей за ежедневное беспокойство и помочь им найти людей, к которым можно обратиться за поддержкой.

Рождественский ужин для семей (фото: Фонд Екатерины Осадчей)

Рождество часто ассоциируется с домом, общим столом и близкими рядом. Мы хотим, чтобы за нашим столом семьи почувствовали: их опыт важен, их трудности слышат и у них есть на кого опереться.

Праздничный ужин – одна из встреч в этой длительной работе. После нее мы продолжим собирать семьи в разных городах, знакомить их между собой и создавать простор для разговора и взаимной поддержки.

Важно собирать семьи вместе (фото: Фонд Екатерины Осадчей)

Каждый, кто хочет помочь ребенку, может начать с внимания к семьям рядом: спросить, в чем они нуждаются, предложить конкретную помощь. Для кого такая поддержка поможет преодолеть кризис и сохранить семью. Для кого-то – почувствовать больше уверенности в воспитании ребенка, которого приняли в семью.

Праздники заканчиваются. Потребность ребенка в безопасности, близости и заботе остается каждый день. Наша поддержка должна продолжаться вместе с ней.