"Мы написали им письма": братья Фелпсы - о новых Фреде и Джордже, кулинарном шоу и 25-летии "Гарри Поттера"

– Поздравляю с новым сезоном шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". Как бы вы его тремя словами?

Оливер: Тремя словами, да? Я скажу одно слово: отлично.

Джеймс: "Волшебники выпечки". Это самое лучшее, как я могу это описать. Участники – настоящие волшебники в своем деле. Они создают такие удивительные произведения. А вкусы, которые им удается достичь, просто невероятны. Я даже не могу передать, как они великолепны. Думаю, лучше всего это описывает само название. Именно так они и есть.

– Чего зрители могут ожидать от вас как ведущих в этом сезоне? Может, больше шуток или больше поддержки?

Оливер: Вот именно. Да, мы добавляем немного легкого юмора, но вместе с тем поддерживаем всех участников, чтобы они показали себя с лучшей стороны, ведь именно для этого они и пришли. И мы всегда считаем себя связующим звеном между зрителями и кондитерами. Мы просто будем задавать им простые вопросы типа: "Что вы там готовите?" А они смогут рассказать нам об этом. Это особенная часть нашей работы.



– Что стало для вас самым большим вызовом во время съемок этого сезона?

Джеймс: Не уверен, "вызов" - это правильное слово, но было интересно, как все пройдет, ведь мы уже знали всех участников. Было интересно, что они смогут показать то, чего мы еще не видели. В предыдущих сезонах мы уже видели действительно поразительные вещи.

Они подняли планку еще выше благодаря уровню мастерства, который им удалось продемонстрировать, а также благодаря своим идеям. Я думаю, это действительно вдохновит новых кондитеров и, возможно, студентов кулинарных школ попытаться внедрить то, что они делают в свою работу.

– Может быть, в этом сезоне был торт, который вызвал у вас желание попытаться приготовить его самостоятельно?

Джеймс: Был один. Это десерт на основе шоколада. И, честно говоря, это было одно из лучших блюд, которые я когда-либо пробовал в своей жизни. Это был идеальный шоколадный батончик. Поэтому я попросил одного из участников послать мне рецепт после съемок. К счастью, он это сделал. Это было невероятно.

– В этом сезоне к вам присоединились Дафф Голдман и Сара Маунтин в качестве судей. Что они привнесли в шоу и чему вы научились у них?

Оливер: То, как они дают оценку, - это просто круто. Особенно Сара, являющаяся шеф-кондитером, - она просто легенда. И то, как она объясняет, почему они пытаются обнаружить определенные вещи во вкусе и текстуре, а также как все это сочетается.

И имеющий опыт в создании выставочных десертов Дафф вне камеры объясняет нам, насколько сложно это сделать и какую замечательную работу проделали участники. Они действительно дают отличные объяснения. Как и мы, они хотят, чтобы участники показали все, что способны. Они не стремятся их провалить. Они ищут их достижения.

Дафф Голдман и Сара Маунтин с Джеймсом и Оливером (фото: представители шоу)

– Миллионы людей в Украине обожают истории о Гарри Поттере, а такие шоу, как "Волшебники выпечки", пробуждают приятные воспоминания и помогают и дальше верить в чудеса. Что, по вашему мнению, этот сезон может подарить украинским зрителям и что бы вы хотели им пожелать?

Джеймс: Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. И в те 42 минуты программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?" И вообразить: "Что бы я создал, если бы готовил эти выпечки?" Например, какие бы ингредиент туда добавил, что хотел бы попробовать.

Я действительно надеюсь, что просмотр программы подарит всем в Украине радость. Надеюсь, что это вдохновит вас зайти на кухню и испечь что-то вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Полагаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго.

– Этот сезон шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" также приурочен к 25-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере. Что вы чувствуете, зная, что являетесь частью такого огромного волшебного мира, который до сих пор остается таким особенным для миллионов людей?

Оливер: Это просто невероятно, что с момента выхода первого фильма прошло уже столько времени. Но в то же время удивительно осознавать, что люди со всего мира имеют такую особую связь с серией и персонажами, которых нам удалось сыграть. И "Волшебники выпечки" - еще одно продолжение этой истории, подчеркивающее, что весь мир Гарри Поттера имеет свою неповторимую привлекательность.

Джеймс и Оливер Фелпсы (кадр с трейлера)

– Если бы Фред и Джордж были участниками этого шоу, что бы они создали? Какую выпечку они бы приготовили?

Джеймс: О, я уверен, они бы создали что-нибудь такое, что, если это съесть, волосы изменят цвет или случится что-то подобное. Один из участников - это буквально безумный ученый. В одном из эпизодов он дал мне "чудо-ягоду", лишающую кислого привкуса. То есть ты буквально кусаешь лимон, а он по вкусу напоминает яблоко. Невероятно, что они могут выдумывать такие вещи. Поэтому я думаю, что Фред и Джордж создали бы нечто подобное.

– Скоро мы также увидим новый сериал о Гарри Поттере. Какие ощущения вызывает у вас то, что кто-то другой перенимает вашу роль?

Оливер: Честно говоря, я над этим особо не задумывался. То есть, если ребята получат столько же удовольствия от съемок, сколько получили мы, то их ждет действительно замечательное время. И будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.

– Пытались ли вы связаться с новыми актерами, которые сыграют ваши роли (Тристан и Габриэль Харланд)?

Джеймс: Мы послали каждому из них письмо, просто пожелали им успехов и всего такого. Но не нам за ними гоняться, понимаете, это их путешествие, они получат удовольствие. И, как мне кто-то говорил, сколько уже длится Шекспир? Сколько актеров сыграло определенных персонажей? Позвольте им делать то, что они хотят, но, надеемся, им будет так же весело, как и нам.

– Декорации "Волшебников выпечки" вдохновлены кинофильмами. Что вас больше всего поразило в этом сезоне на площадке?

Оливер: Думаю, просто возможность попасть в разные миры, такие как стадион для квиддича, дом Хагрида, Тайная комната. И ты видишь новые элементы, которые мы не видели раньше в двух предыдущих сезонах. И я думаю, это просто показывает, сколь безграничным может быть этот мир.

Где смотреть кулинарное шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"

Новые эпизоды третьего сезона выходят каждое воскресенье в 23:40 на телеканале TLC. Посмотреть программу можно через свой OTT-сервис. Если вы пропустили отдельные выпуски, их можно посмотреть на платформе HBO Max.

Этот сезон также посвящен 25-летию выхода первого фильма франшизы - "Гарри Поттер и философский камень", премьера которого состоялась в 2001 году. Таким образом, зрители смогут не только увидеть новые кулинарные испытания, но и вновь окунуться в атмосферу любимого волшебного мира.