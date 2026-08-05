Антон Тимошенко честно ответил на неудобные вопросы: о деньгах, страхах и русском языке

Блиц "Звезды без фильтров" с Антоном Тимошенко

Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

Чек за общий чекап организма.

Сколько денег сейчас у вас на карте?

О таких вещах я не говорю, как любой украинец. Это самый интимный вопрос для кого-либо из Украины.

У нас люди готовы говорить о любимых позах в сексе, но не о деньгах.

Я люблю по-собачьи, потому что 1 минута оргазма по-собачьи - это 15 минут по-человечески.

Когда в последний раз плакали?

Когда проверял сколько денег на карте.

Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?

"Фу, это хуже Петросяна!". Хотя я никогда не хотел быть лучше Петросяна. Или на уровне. Если я хуже Петросяна - это достижение.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?

Ницо Потворно. Егора Шатайло. Полиндрома. Никита Трандофилова. Юлию Юрину. Дети инженеров. Love n Joy.

А кого переоценивают?

Антона Тимошенко.

На что вам жалко тратить деньги?

Буквально на что угодно, кроме детей. Но у меня их нет.

Самая большая сумма, которую заработали за один день?

5000 долларов

Самая большая сумма, которую потратили за один день?

1000 долларов. Если я потрачу больше дня, у меня будет инсульт.

Что о вас знают немногие?

Я прошел Stronghold: Crusader без читов.

Последний человек, которому вы писали в мессенджере?

Евгений Янович.

Наибольший ужас?

Что мама прочтет это интервью и узнает, что я потратил тысячу долларов в день.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Если бы завтра пришлось сменить профессию – кем бы стали?

Онлифанщик.

Ваша самая дорогая покупка за последний год?

Новый Макбук.

Когда последний раз ревновали?

Недавно, когда Василий Байдак запостил, сколько донатов он привез из тура США.

Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?

Как изменился юмор во время войны /как война влияет на юмор/ а не думаете пойти в президенты.

За что вам стыдно из прошлого?

Влад, извини, что бросил в тебя стулом.

Кому из коллег завидуете по-доброму?

Большинству и по куче причин. Первые - это талантливые комики с крутыми углами зрения на тему и формулировками.

Могу выделить Егора Шатайло, Сергея Чиркова, Анну Кочегуру, Настю Зухвалу, Сергея Липко, Евгения Евсюкова.

Еще завидую комикам с классной импровизацией: Вася Байдак, Рома Мищеряков. Марку Куцевалову завидую, что ему так подобает образ Лилу. Роману Щербану завидую его харизме.

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

Без чего не представляете свой день?

Без баллистики.

Что бы сейчас сказали себе 18-летнему?

Парень, в будущем все будет супер. Даже не переживай. Но русский язык откидывает тебя назад.