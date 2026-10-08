В золоте и с клюшкой: в Европарламенте установили гигантскую статую Трампа

Как выглядит статуя Трампа

Фигуру американского президента укрыли сусальным золотом в 23 карата. Трамп сидит на плечах значительно меньшего и изможденного мужчины, который сгибается под его тяжестью.

В одной руке он держит вес правосудия, а в другой - длинную клюшку для гольфа.

У ног несущего президента мужчину разместили маленький глобус размером с мяч для гольфа.

На постаменте скульптуры содержится надпись: "Я сижу на спине мужчины. Он тонет под моей тяжестью.

Дональд Трамп стал героем 2,6-метровой золотой статуи в Страсбурге (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Я сделаю все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы слезть с его спины.

Подпись завершается словами "Король несправедливости" – это еще одно название, которое автор дал своей работе.

Что означает "Оранжевая чума"

По словам Йенса Галшиота, скульптура стала сатирическим высказыванием против внешней и климатической политики администрации Трампа.

Образ также отсылает в сказку Ганса Кристиана Андерсена "Новый наряд короля", в котором только ребенок решается сказать правду о внешнем виде правителя.

Золотое покрытие художник избрал из-за любви Трампа к золоченому декору.

Автор объяснил, что хотел сделать образ президента столь блестящим, чтобы за ним символически было невозможно увидеть других людей.

Скульптуру привезли в Европарламент по приглашению датского депутата Пера Клаусена.

Дональд Трамп стал героем 2,6-метровой золотой статуи в Страсбурге (фото: facebook.com.jens.galschiot)

Она стала центральной частью трехдневной выставки и будет оставаться в Страсбурге до 8 октября.

Для посетителей Галшиот также подготовил около 20 тысяч миниатюрных копий работы, отпечатанных на 3D-принтере. Их раздавали гостям и работникам Европарламента.

Ранее "Оранжевую чуму" демонстрировали на климатическом саммите ООН в Бразилии и во время протестов в Копенгагене против претензий Трампа на Гренландию.

В следующем месяце скульптура планируется представить на климатической конференции COP31 в турецкой Анталии.