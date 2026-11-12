Звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли сыграет в новом сериале Netflix

О чем сериал "И сойдет лед"

Об экранизации романа стало известно в июне этого года. В центре сюжета - Анастейша Аллен и Нейт Хокинс. Она - фигуристка, стремящаяся получить олимпийское золото, а он - звезда университетской хоккейной команды и мечтает попасть в НХЛ.

Из-за несчастного случая команды вынуждены делить один каток. Это знакомство меняет отношения спортсменов. Так, соперничество постепенно перерастает во взаимное влечение, а желание добиться успехов осложняется появлением романтических чувств.



Кого сыграет Пол Уэсли в экранизации "И сойдет лед"

Как стало известно, актер воплотит тренера Нила Фолкнера. Производство уже началось в Ванкувере, Канада. Пол прокомментировал новость, разделившись селфи с книгой в руках.

"Посмотрите, кто отправляется в Мэпл-Хиллз!" - говорилось в публикации.



Другие актеры сериала

Ранее в сентябре Netflix также объявил актерский состав сериала, в который вошли Дейзи Джелли (Анастейша) и Коннор Симос (Нейт Хокинс).

Также в сериале сыграют Габриэль Тирни, Аюлии Карвалью, Питер Берри, Чанейл Кулар, Дэвин Крейг и Эйдан Шоу.



Кто работает над экранизацией

Автором идеи и создателем сериала стала Джейд Галли Бартлетт, известная работой над фильмами "Крутые ребята" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Шоуранершей и сценаристкой выступает Аманда Лашер, работавшая над сериалами "Сплетница" и "Жирный шрифт". Среди исполнительных продюсеров - Бартлетт, Анна Грейс, Алекс Купер, Мэтт Каплан и Мина Лефевр.

Сам роман вышел в ноябре 2022 года, а широкую популярность приобрел после масштабного релиза в 2023-м. Он провел 70 недель в списке бестселлеров The New York Times и был переведен на 24 языка.