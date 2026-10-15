Зендея сыграет в новом научно-фантастическом фильме от A24

Что известно о новом фильме Зендеи

Будущая лента пока не имеет официального названия. Ее сюжет не разглашают, однако известно, что производство планируется начать в 2027 году.

Для Зендеи это очередной совместный проект A24. Ранее актриса сотрудничала со студией над завершившимся после трех сезонов сериалом "Эйфория", а также над черной комедией "Драма", где ее партнером стал Роберт Паттинсон. Последняя лента стала кассовым успехом, собрав почти 135 миллионов долларов в мировом прокате.

Научная фантастика также хорошо знакома Зендее благодаря франшизе "Дюна", в которой она играет Чани. Премьера ленты, которая завершит трилогию, запланирована на 18 декабря.

Кроме того, в 2026 году актриса появилась в фильмах "Одиссея" и "Человек-паук: Абсолютно новый день".

Зендея (фото: Getty Images)

Чем известен режиссер ленты

Для Гарленда новый проект станет очередным сотрудничеством с A24. Ранее студия принимала участие в создании и дистрибуции его фильмов "Экс-Махина", "Мужчины", "Восстание Штатов" и "Война".

В настоящее время режиссер работает над масштабной экранизацией видеоигры Elden Ring. В фильме сыграют Кит Коннор, Кейли Спейни, Бен Вишоу, Ник Офферман и Том Берк. Съемки завершились 30 июля, а премьера запланирована на март 2028 года.