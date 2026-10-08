"Як стихне буря": в Украине экранизируют пьесу лауреата "Тони" об актрисах театра Курбаса

Что известно о будущем фильме

Нельсон создал пьесу "Як стихне шуру-буря зла" ("When the Hurlyburly's Done") под впечатлением от фигуры Леся Курбаса и украинского театрального авангарда 1920-х годов.

Затем он поставил ее в киевском Театре на Подоле. Именно там спектакль увидела режиссер Кристина Тинькевич и предложила превратить его в фильм.

События фильма будут разворачиваться в течение одной ночи в сентябре 1920 года. В крестьянском доме собираются шестеро актрис из труппы Леся Курбаса, только что сыгравшие "Макбета".

Пока за окнами идет война, героини говорят о театре, повседневной жизни и будущем, постепенно открывая свои страхи и переживания.

Спектакль Нельсона станет фильмом (фото: theatreonpodil.com)

Перед персонажами встают сложные вопросы - можно ли оставаться верными искусству, когда людям грозит голод, как воспитывать детей в нестабильной стране и возможно ли сохранить свою идентичность, идя на компромисс с новой властью.

Камерная история сконцентрируется не на масштабных батальных сценах, а на отношениях между героинями. Внешний мир почти все время остается за дверью, однако приближающаяся война и политические изменения все сильнее влияют на атмосферу внутри.

Кто такой Ричард Нельсон

Ричард Нельсон - американский драматург, чьи произведения ставили на Бродвее, сцене The Public Theater в Нью-Йорке и в Королевской шекспировской компании.

Он является лауреатом ряда престижных театральных наград, включая премии "Тони", Лоуренса Оливье, Drama Desk и Obie. Нельсон также работал над киносценариями и телевизионными адаптациями.

Его пьеса об актрисах театра Курбаса также была представлена на сцене The Public Theater в Нью-Йорке. Теперь история получит свое первое киновоплощение.

Кто будет снимать фильм

Режиссером и автором киноадаптации стала Кристина Тинькевич. Ее полнометражный дебют "Как там Катя?" получил две награды 75-го Locarno Film Festival – Специальный приз жюри и отличие за лучшую женскую роль.

Следующий проект режиссера "Отбой воздушной тревоги" был отобран в Venice Gap-Financing Market Венецианского кинофестиваля. Фильм является копродукцией Украины, Германии и Люксембурга, а его съемки запланированы на весну 2027 года.

Продюсером "Як стихне буря" стала Вероника Степанчук - основательница продакшна Balcony 48 и член Европейской киноакадемии. Среди ее проектов - "Покоління'91", "Мої думки тихі", "Як там Катя?" и "Медовий місяць".

Проект будет создан при поддержке Украинского культурного фонда.