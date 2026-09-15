Убежать от проблем и улыбнуться. 3 добрых сериала на осень

"Девушки Гилмор"

Сериал с самой осенней атмосферой, который так и хочется начать пересматривать, как только начинают желтеть листья. В центре сюжета Лорелай Гилмор и ее дочь Рори, живущие в маленьком живописном американском городке Старз-Голловз.

Сериал выглядит как идеальная осень: живописные виды с желтыми листьями, уютные домики, оверсайз свитера, постоянный горячий кофе в руках у героев. Это история об отношениях матери и дочери, взросления, дружбы и любви – отличный выбор для уютных вечеров.

"Энн с двумя н"

Сериал, снятый по мотивам романа Люси Мод Монтгомери "Энн из зеленых крыш". Сюжет рассказывает о тринадцатилетней, острой языке, сироте Энн, которая всегда мечтала иметь семью. Однажды ее мечта осуществляется – она попадает в семью фермеров, брата и сестры Мэтью и Мариллы Катбертов. Однако оказывается, что произошла ошибка, потому что они хотели усыновить мальчика для помощи на ферме. Однако Энн удается растопить их сердца и стать частью семьи.

Это хорошая и душевная история о семье, дружбе и поиске своего места в мире, с живописными видами и сельскими пейзажами.

"Тед Лассо"

Главный герой – спортивный тренер, прекрасно разбирающийся в американском футболе, тут ему приходит предложение тренировать британскую футбольную команду. По приезду оказывается, что об английском футболе он не знает почти ничего, к тому же местный менталитет также отличается от привычного.

С помощью своего оптимизма, искренности и веры в людей ему удается завоевать расположение окружающих. Это сериал о поддержке, человечности и дружбе, который заставит вас несколько раз улыбнуться.