Во вселенной "Игры престолов" появится первый полнометражный фильм: когда премьера

Что известно о фильме "Игра престолов: Завоевание Эйгона"

Режиссером ленты станет Оуэн Гаррис, работавший над сериалом HBO "Рыцарь семи королевств". За сценарий будет отвечать Бо Виллимон - шоуранер "Карточного дома" и один из сценаристов сериала "Андор".

Ожидается, что фильм расскажет историю Эйгона I Таргариена - основателя династии, примерно за 300 лет до событий "Игры престолов" покорил большую часть Вестероса.

Эйгон Завоеватель до сих пор не появлялся на экране. Кто может воплотить героя в фильме, пока неизвестно.

"Игра престолов" и Таргариены

Династия Таргариен стала центральной частью нескольких проектов HBO. Ее история лежит в основе сериала "Дом дракона", рассказывающего о гражданской войне в семье.

Оригинальный сериал "Игра престолов" основан на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина. Проект выходил в течение восьми сезонов в период с 2011 по 2019 год и получил многочисленные премии "Эмми".

Пока зрители будут ждать "Завоевание Эйгона", франшиза продолжит развиваться на телевидении. "Дом дракона" получил продолжение на четвертый сезон, а "Рыцарь семи королевств" - на второй.