От петушка из Бородянки до работ Примаченко: в Киеве открыли выставку о спасении наследия

Что показывают на выставке "Що ми обрали врятувати"

Двенадцать документальных историй собрали во время спасательных экспедиций в освобожденных и прифронтовых регионах Украины в 2022-2026 годах.

Миссии проводили команды Национального музея Революции Достоинства и Агентства устойчивости культуры (ACURE), в том числе при поддержке территориальной обороны и добровольческом формировании территориального общества (ДФТГ) № 31 города Киева.

На стендах на украинском и английском языках рассказывают, как керамический петушок из Бородянки, ставший одним из символов несокрушимости украинцев, попал в музейную коллекцию.

Отдельные истории посвятили спасению поврежденных храмов, музейных собраний, исторических каменных скульптур и других культурных ценностей.

Среди них - истории музея Григория Сковороды в Сковородиновке Харьковской области и Иванковского историко-краеведческого музея Киевской области, где хранили работы Марии Примаченко и Анны Собачко-Шостак.

В парке Шевченко показывают 12 историй по спасательным экспедициям (фото предоставлено организаторами выставки)

В центре каждой истории - люди, действовавшие под обстрелами или возвращавшиеся на освободившиеся территории и рисковавшие собственной безопасностью.

Выставка показывает, как они решали, что спасать, прежде всего, как документировали повреждения, вывозили коллекции и укрепляли здания. Этот опыт пригодится во время восстановления Украины.

Кто открыл выставку и как предлагают защищать достопримечательности

На открытии выступил Игорь Пошивайло, инициатор и куратор выставки, руководитель спасательных экспедиций, соучредитель ACURE и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Революции Достоинства.

"Мы рассказываем не только о статистике утраченных и поврежденных памятников. Эта выставка - о нашей устойчивости, о том, что мы сегодня делаем, защищая нашу историю и нашу идентичность. Какие методики, какие практики используем, в чем мы сильны, а чего еще не хватает. Сегодня уже недостаточно зашить памятник фанерными щитами, действует в длительном отрезке и комплексно", - подчеркнул Игорь Пошивайло.

В открытии также приняли участие директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева и Наталья Мусиенко - искусствовед, кандидат философских наук, вице-президент Europa Nostra и председатель правления благотворительной организации "Украинский фулбрайтовский круг".

К ним присоединились координатор Европейского хаба культурного наследия Europa Nostra в Киеве Оксана Узлова, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины и преподаватель Национального университета обороны Украины полковник Александр Филь, а также команды Музея Майдана и Агентства устойчивости культуры.

По словам Соловьевой, с начала полномасштабного вторжения российских атак претерпел 341 объект культурного наследия и культурной инфраструктуры Киева. Около 40 объектов атаковали повторно.

В парке Шевченко показывают 12 историй по спасательным экспедициям (фото предоставлено организаторами выставки)

"Президиум Национальной академии наук Украины, Национальный музей "Чернобыль", Национальный художественный музей Украины, Успенский собор. Убеждена, что такие действия российской армии - это целенаправленное уничтожение нашей истории, культуры, поэтому должны совместно объединиться ради защиты и сохранения нашей украинской идентичности", - подчеркнула Марина Соловьева.

Почему выставку открыли именно в парке Шевченко

Во время российского ракетного удара по центру Киева 10 октября 2022 пострадали парк Шевченко, соседние музеи, исторические здания и достопримечательности.

Одна из ракет попала в детскую площадку, в нескольких десятках метров от Музея Ханенко.

Парк остается одним из самых оживленных общественных пространств столицы. Рядом работают музеи, университеты и другие культурные и образовательные заведения.

Организаторы надеются, что выставку заметят прохожие, в том числе студенты, и заинтересуются сохранением культурного наследия.

"Европейский хаб культурного наследия Европы Ностры в Киеве работает над концепцией Киевского музейного ареала - КиевМузА. И парк Шевченко занимает в этой концепции особое место. Здесь особая атмосфера, своя история, свой "гений места". Парк окружен музеями и университетами. Здесь всегда бушует студенческая жизнь.

И нам очень хочется, чтобы студенты останавливались у выставки, открывали для себя что-нибудь новое, приобщались к сохранению украинских культурных ценностей", - отметила Наталья Мусиенко.

Где выставку показывали раньше и куда ее пригласили

Парк Шевченко стал второй локацией проекта. Первым был Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Лавра входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Софийским собором и близлежащими монастырскими сооружениями.

Путешествующий формат позволяет рассказывать украинской и международной аудитории об опыте защиты наследия во время войны, делиться методами, которые применяли во время экспедиций, и привлекать партнеров.

В парке Шевченко показывают 12 историй по спасательным экспедициям (фото предоставлено организаторами выставки)

Проект уже заинтересовал культурные и образовательные институты Украины, Европы и США.

Организаторы получили приглашение показать его в Амстердаме, Гааге и Брюсселе.

"Мы уже видим, что эта выставка может и должна путешествовать. Ею интересуются в разных городах Украины, а также образовательные и культурные институции в Европе и США. Мы уже работаем над тем, чтобы со временем она была представлена на разных украинских и международных площадках, ведь нарративы, которые освещает проект, должны быть известны широким массам". Узловая.

В парке имени Тараса Шевченко выставка продлится до конца 2026 года.

Истории экспедиций показывают, как в условиях войны России против Украины защита территории и государственности связана с сохранением исторической памяти, культурной идентичности и права украинцев самим определять свое будущее.

В организаторы и партнеры выставки вошли Europa Nostra, Европейский хаб культурного наследия (European Heritage Hub), Украинский фулбрайтовский круг (Ukraine Fulbright Circle), Национальный музей Революции Достоинства (Музей Майдана), Агентство устойчивости культуры (ACURE), Региональный хаб Cultura Государственный музей книги и книгопечатания Украины.