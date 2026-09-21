От балеток к печатной машинке: личные вещи Брижит Бардо продают в Париже
В Париже 21 сентября продают личные вещи Брижит Бардо. В большой аукцион вошли 285 предметов, годами хранившихся в домах актрисы в Сен-Тропе и ее парижском доме.
Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на аукционный дом Millon.
Что продают на аукционе
Продажа под названием "Brigitte Bardot: La Vente" проходит в Hôtel Drouot. Организаторы задумали его не просто как набор звездных сувениров, а как своеобразную историю жизни Бардо, рассказанную вещами.
Среди самых заметных лотов - черная балетная пачка Бардо, ее обувь Repetto, гитары, украшения, портреты и печатная машинка Olivetti.
Именно на машинке Olivetti Lettera 22 актриса работала над частью автобиографии.
На торги также выставили гораздо более обычные вещи: соломенные шляпы, очки, ночные рубашки, зажигалки, посуду, плетеные корзины и велосипед Peugeot.
Все они происходят из La Madrague и La Garrigue - знаменитых домов Бардо в Сен-Тропе - а также из ее квартиры в Париже.
Перед аукционом часть интерьеров даже воспроизведена в выставочном пространстве Drouot.
Личный секретарь актрисы Франк Гию, работавший с ней 37 лет, отметил, что парижскую гостиную воспроизвели практически до мельчайших деталей.
От 20 до 10 тысяч евро
Предварительная оценка лотов очень отличается - примерно от 20 до 10 тысяч евро, причем большинство предметов стартуют с суммы менее 100 евро.
Впрочем, организаторы допускают, что финальная цена отдельных вещей может значительно возрасти именно из-за связи с Бардо.
Средства от продаж планируют передать Фонду Брижит Бардо, который занимается защитой животных, а также единственному сыну актрисы Николя-Жаку Шаррье.
Муж Бардо выступил против
Аукцион уже вызвал спор в семье кинозвезды.
Вдовец Бардо Бернар д'Ормаль подверг резкой критике решение выставить столь личные вещи на продажу.
Он заявил AFP, что актриса сама не согласилась бы на подобный аукцион, а часть предметов, по его мнению, стоило сохранить для будущего открытия ее дома La Madrague для посетителей.
Он также подверг сомнению аргумент о благотворительной цели продажи и назвал ситуацию неуважением к памяти жены.
Организаторы подчеркивают, что главная особенность коллекции - ее обыденность.
Наряду с вещами, связанными с карьерой одной из главных кинозвезд XX века, продают предметы, которыми Бардо пользовалась в обычной жизни после того, как в 39 лет фактически покинула кино и посвятила себя защите животных.
Именно поэтому аукцион показывает не только знакомый миру образ BB, но и более частную сторону ее жизни - через мебель, одежду, мелочи, музыку и вещи из ее собственных комнат.
Брижит Бардо умерла в декабре 2025 года в возрасте 91 года. Аукцион ее личных вещей проходит в Париже сегодня, 21 сентября, в две сессии - с 11:00 и с 13:30 по местному времени.