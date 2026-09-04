Выбило окна, разлетелся стеклянный тамбур: заповедник "София Киевская" пострадал в результате атаки РФ

Что повреждено в "Софии Киевской"

По словам Куковальской, взрывная волна повредила консисторию - историческое здание XVIII-XIX веков, выходящее на Владимирскую.

"Люди, слава Богу, никто не пострадал. Взрывная волна от удара по зданию Службы безопасности Украины выбила много окон у нас в консистории. Это помещение XVIII-XIX веков, выходящее на Владимирскую, Владимирская, 24. Стеклянный тамбур разлетелся весь внутри", - рассказала она.

Повреждения в Софии Київской (фото РБК-Украина)

В то же время директор заповедника подчеркнула, что пока повреждения не считают критическими.

В ближайшее время необходимо восстановить выбитые окна и рамы.

Повреждения в Софии Київской (фото РБК-Украина)

"Они не критические. Нужно будет где-то искать деньги, менять рамы, менять окна, идет зима. Я думаю, сейчас мы по приезду, осмотр полиции начинаем закрывать. У нас там есть чем закрыть пока, но будем думать, где брать деньги", - отметила Куковальская.

На территории заповедника ждали президента

Куковальская также рассказала журналистам, что в этот день на территории заповедника должно было состояться мероприятие с участием президента Украины. Речь шла о вручении верительных грамот послам четырех стран.

Именно из-за запланированного мероприятия в заповеднике готовились к приезду главы государства. Однако после атаки его упразднили.

"Мы готовились к его приезду. Вчера были у нас послы четырех стран, мы им совершали экскурсию", - рассказала директор.

По ее словам, вручение верительных грамот на территории заповедника стало традицией во время полномасштабной войны.

Перед церемонией дипломатов знакомят с историей Украины и достопримечательностями комплекса.

В то же время именно в день атаки в заповеднике находилось минимальное количество людей. Работников отпустили домой, поэтому в результате повреждений никто не пострадал.

ЮНЕСКО уже сообщили о повреждениях

О последствиях атаки уже сообщили ЮНЕСКО.

"ЮНЕСКО уже все знает, мы уже все сообщили. Они сейчас думают о поддержке", – сказала Куковальская.

Повреждения в Софии Київской (фото РБК-Украина)

Она напомнила, что объект находится под особым вниманием ЮНЕСКО. В этом году во время сессии Комитета всемирного наследия статус снова был подтвержден.

Пострадал ли сам Софийский собор

По предварительной визуальной оценке, непосредственно Софийский собор не получил видимых повреждений.

Однако окончательные выводы будут сделаны после детального обследования.

"Слава Богу, что никто из людей не пострадал и София не пострадала. Но все равно с завтрашнего дня мы очень детальное обследование сделаем. Визуально пока ничего не видно. Возможно, какие-то там небольшие трещины, но не хочу говорить. Думаю, там все будет хорошо, слава Богу", - отметила Куковальская.

Директор заповедника эмоционально добавила, что каждая российская атака на центр столицы вызывает особую обеспокоенность из-за угрозы для исторического памятника.

"Вы не представляете, каждый обстрел – это все у меня здесь на сердце. Извините за эмоции, но уже так", - сказала она.