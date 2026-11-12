В Вашингтоне появилась сатирическая статуя Трампа: почему ее установили перед Днем ветеранов

Как выглядит "Пехотинец"

Скульптуру установили 9 ноября напротив Сада скульптур Национальной галереи искусств, за два дня до Дня ветеранов в США.

Фигуру изготовили из пеноматериала, пластика, дерева и арматуры и покрасили в золотой цвет. Показ временной инсталляции планировался до 11 ноября включительно.

В письме к Fast Company художники объяснили, что представляли, какой вид мог бы выглядеть памятник Трампу в стиле мемориала Авраама Линкольна.

В их версии президент сморщился и смотрит на собственную стопу.

"Мы хотели, чтобы она имела величественный, военный вид", - рассказали авторы о скульптуре.

Рядом с постаментом выступал Toey - перформер в костюме гигантского пальца ноги с черными волосами и красной шишкой.

Он подходил к посетителям и шутил с ними о военной службе.

Что написали на постаменте

Английское название The Foot Soldier означает "Пехотинец". Слово foot также означает "стопа", поэтому название отсылает и в военную службу, и до того, как художники изобразили Трампа.

На табличке художники иронически отметили его службу и жертвенность и упомянули диагноз, с которым он связывал медицинскую отсрочку.

"Иногда, когда тебя призывают подняться, лучше просто сесть и дать ногам отдохнуть", - говорится в надписи на постаменте.

На табличку также вынесли фразу из сообщения самого Трампа за 2013 год. Тогда он опубликовал фото с родителями, на котором был в парадной форме Нью-Йоркской военной академии, и написал, что может вести себя по-военному.

Почему Трамп получил пять отсрочек

Между 1964 и 1968 годами Трамп получил четыре отсрочки, связанные с обучением в Фордгемском и Пенсильванском университетах.

После выпуска, в 22 года, он получил пятую отсрочку по результатам медосмотра. В 2016 году Трамп объяснил The New York Times, что причиной стали костные наросты на пятках.

The Secret Handshake уже устанавливала сатирические скульптуры на Национальной аллее.

В сентябре 2025 года там появилась работа под названием "Лучшие друзья навсегда", на которой Трамп и Джеффри Эпштейн держались за руки. Ее убрали на следующий день.