Украинский фильм "Тиша" получил первую награду на Венецианском кинофестивале

Новая награда Венецианского кинофестиваля

"Тишина" - дебютная режиссерская работа Павла Шпегуна, созданная с участием украинского кинопродакшена ForeFilms. Фильм представили в международном конкурсе Orizzonti Short Films 83-го Венецианского кинофестиваля.

Airone della Laguna - International Collateral Award - новая международная награда, призванная поддерживать режиссеров нового поколения, нестандартные кинематографические подходы и новые голоса в мировом кино.

Награду присуждают лентам, отличающимся оригинальностью замысла, новаторским сторителлингом, выразительным визуальным языком и работой по современным темам.

"Тиша" (фото предоставлено кинопродакшеном ForeFilms)

В этом году лауреата выбирали среди фильмов секции Orizzonti Венецианского кинофестиваля. В конкурс короткометражных работ вошли 13 лент из разных стран, среди которых была и украинская "Тиша".

"Для нас очень важно, что первая в истории награда Airone della Laguna досталась именно украинскому фильму. Еще несколько месяцев назад "Тиша" была маленьким дебютным проектом, а сегодня она звучит в Венеции и получает международное признание", - отметила сопродюсер фильма и продюсер ForeFilms.

По ее словам, для команды продакшена важно поддерживать новых режиссеров и помогать им выходить на международную аудиторию. Она также назвала награду признанием работы Павла Шпегуна и всей команды фильма.

О чем фильм "Тиша"

"Тиша" - камерная психологическая история о близости, потере и моментах, когда молчание может сказать больше слов.

Главный герой фильма Лука - молодой стендап-комик. После неудачного выступления он знакомится в баре с загадочной девушкой. Они проводят вместе ночь, говорят об одиночестве, боли и пережитых потерях, в то же время стараясь не нарушать личные границы друг друга.

Постепенно разговор меняется, а когда слова уже не могут передать происходящее между героями, наступает тишина.

"Тиша" (фото предоставлено кинопродакшеном ForeFilms)

Главные роли в фильме исполнили Григорий Наумов и Иоланта Богдюн.

Над фильмом работали продюсеры Анна Яценко, Владимир Яценко, Инна Ласточкина и Павел Шпегун. Оператором стал Михаил Любарский, художником-постановщиком - Влад Одуденко, режиссером монтажа - Юрий Катынский. Линейным продюсером выступил Кирилл Рыбянцев, звукорежиссером - Сергей Степанский, художницей по костюмам и гриму - Евгения Слободяник.

Для ForeFilms участие в Венецианском кинофестивале не стало первым. Ранее в конкурсных программах фестиваля представляли фильмы продакшена, в частности "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Отблеск" Валентина Васяновича.