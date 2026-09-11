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Культура 11 сентября 2026, 11:01

Украинский фильм "Тиша" получил первую награду на Венецианском кинофестивале

Дебютная лента Павла Шпегуна "Тиша" получила первую награду Airone della Laguna на Венецианском кинофестивале.
Татьяна Самарук Татьяна Самарук Редактор новостей Wave RBC.UA
"Тиша" (фото предоставлено кинопродакшеном ForeFilms)
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Краткометражный фильм "Тиша" украинского режиссера Павла Шпегуна отметили наградой Airone della Laguna - International Collateral Award на 83-м Венецианском международном кинофестивале. Wave RBC.UA сообщает, что в этом году это отличие вручили впервые, а его первым лауреатом стала именно украинская лента.

Новая награда Венецианского кинофестиваля

"Тишина" - дебютная режиссерская работа Павла Шпегуна, созданная с участием украинского кинопродакшена ForeFilms. Фильм представили в международном конкурсе Orizzonti Short Films 83-го Венецианского кинофестиваля.

Airone della Laguna - International Collateral Award - новая международная награда, призванная поддерживать режиссеров нового поколения, нестандартные кинематографические подходы и новые голоса в мировом кино.

Награду присуждают лентам, отличающимся оригинальностью замысла, новаторским сторителлингом, выразительным визуальным языком и работой по современным темам.

"Тиша" (фото предоставлено кинопродакшеном ForeFilms)

В этом году лауреата выбирали среди фильмов секции Orizzonti Венецианского кинофестиваля. В конкурс короткометражных работ вошли 13 лент из разных стран, среди которых была и украинская "Тиша".

"Для нас очень важно, что первая в истории награда Airone della Laguna досталась именно украинскому фильму. Еще несколько месяцев назад "Тиша" была маленьким дебютным проектом, а сегодня она звучит в Венеции и получает международное признание", - отметила сопродюсер фильма и продюсер ForeFilms.

По ее словам, для команды продакшена важно поддерживать новых режиссеров и помогать им выходить на международную аудиторию. Она также назвала награду признанием работы Павла Шпегуна и всей команды фильма.

О чем фильм "Тиша"

"Тиша" - камерная психологическая история о близости, потере и моментах, когда молчание может сказать больше слов.

Главный герой фильма Лука - молодой стендап-комик. После неудачного выступления он знакомится в баре с загадочной девушкой. Они проводят вместе ночь, говорят об одиночестве, боли и пережитых потерях, в то же время стараясь не нарушать личные границы друг друга.

Постепенно разговор меняется, а когда слова уже не могут передать происходящее между героями, наступает тишина.

"Тиша" (фото предоставлено кинопродакшеном ForeFilms)

Главные роли в фильме исполнили Григорий Наумов и Иоланта Богдюн.

Над фильмом работали продюсеры Анна Яценко, Владимир Яценко, Инна Ласточкина и Павел Шпегун. Оператором стал Михаил Любарский, художником-постановщиком - Влад Одуденко, режиссером монтажа - Юрий Катынский. Линейным продюсером выступил Кирилл Рыбянцев, звукорежиссером - Сергей Степанский, художницей по костюмам и гриму - Евгения Слободяник.

Для ForeFilms участие в Венецианском кинофестивале не стало первым. Ранее в конкурсных программах фестиваля представляли фильмы продакшена, в частности "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Отблеск" Валентина Васяновича.