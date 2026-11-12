В Украине вышла бесплатная аудиокнига об уходе за младенцем: ее озвучила Наталка Денисенко

О чем аудиокнига "Малюк і ви"

Печатное руководство подготовили при поддержке ЮНИСЕФ. Ранее его получали некоторые семьи вместе с "Пакетом малыша".

Книга охватывает первый год жизни ребенка, от ухода за новорожденным до введения прикорма.

В пособии говорится о грудном вскармливании, безопасном сне и развитии младенца.

Авторы объясняют, как понимать первые сигналы ребенка. Отдельные главы посвятили восстановлению после родов, привыканию к новому ритму жизни и распределению забот в семье.

Основной текст читает Денисенко, а главы о вакцинации озвучила педиатрина Лидия Бабич.

Где слушать "Малюк і ви" бесплатно

Аудиокнига была опубликована на YouTube-канале Национальной программы "Путь отцовства" и в приложении MEGOGO BOOKS.

Полное название пособия – "Від народження до року: маля і ви".

Программу реализуют при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Координационного центра развития семейного воспитания и ухода за детьми, Европейского Союза и ЮНИСЕФ.