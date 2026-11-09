Украинский музыкант ODYSSAY выступил на легендарной арене Wembley в Лондоне
Украинский электронный музыкант ODYSSAY стал специальным гостем международного шоу SYNTHONY - A Generation of Dance Music. Wave RBC.UA сообщает, что 1 ноября 2026 года артист вышел на сцену лондонской OVO Arena Wembley, где состоялся заключительный концерт европейского тура проекта.
Как прошло выступление
Выступление в столице Великобритании стало завершением музыкального путешествия ODYSSAY шестью европейскими городами. В рамках тура артист представил свое творчество в Праге, Барселоне, Мадриде, Риме, Милане и Лондоне.
Финальное шоу состоялось на одной из самых известных концертных площадок Великобритании - OVO Arena Wembley.
Эта сцена принимает ведущих исполнителей мировой музыкальной индустрии, поэтому возможность выступить здесь стала важным событием в карьере украинского музыканта.
Своими впечатлениями от лондонского концерта ODYSSAY поделился после выступления. По словам артиста, выход на сцену Wembley был для него не только большой честью, но особенной ответственностью.
"Wembley - это место, о котором мечтает каждый артист. Выйти на эту сцену было для меня особой ответственностью и огромной честью. Я очень благодарен SYNTHONY за эту возможность. Шесть городов, шесть больших концертов, тысячи людей и финал в Лондоне, который я запомню на всю жизнь", - рассказал музыкант.
Что известно о SYNTHONY
SYNTHONY - масштабный международный проект, сочетающий электронную танцевальную музыку с симфоническим исполнением.
Знакомые композиции получают новое звучание благодаря живому оркестру, вокалистам и диджей-сетам. Особую атмосферу шоу дополняют масштабные световые и зрительные эффекты.
За сценическим именем ODYSSAY стоит украинский артист Максим Ермаков. Его музыкальный стиль сформировался на пересечении melodic techno и progressive house. В композициях музыкант объединяет глубокие басовые партии, мелодичные мотивы и кинематографическое звучание.
Еще одним знаковым событием для артиста стал концерт в киевском Дворце спорта в феврале 2026 года. Тогда ODYSSAY представил программу ODA Symphony, собравшую полный зрительный зал.