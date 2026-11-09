Украинский музыкант ODYSSAY выступил на легендарной арене Wembley в Лондоне

Как прошло выступление

Выступление в столице Великобритании стало завершением музыкального путешествия ODYSSAY шестью европейскими городами. В рамках тура артист представил свое творчество в Праге, Барселоне, Мадриде, Риме, Милане и Лондоне.

Финальное шоу состоялось на одной из самых известных концертных площадок Великобритании - OVO Arena Wembley.

Эта сцена принимает ведущих исполнителей мировой музыкальной индустрии, поэтому возможность выступить здесь стала важным событием в карьере украинского музыканта.

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

Своими впечатлениями от лондонского концерта ODYSSAY поделился после выступления. По словам артиста, выход на сцену Wembley был для него не только большой честью, но особенной ответственностью.

"Wembley - это место, о котором мечтает каждый артист. Выйти на эту сцену было для меня особой ответственностью и огромной честью. Я очень благодарен SYNTHONY за эту возможность. Шесть городов, шесть больших концертов, тысячи людей и финал в Лондоне, который я запомню на всю жизнь", - рассказал музыкант.

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

Что известно о SYNTHONY

SYNTHONY - масштабный международный проект, сочетающий электронную танцевальную музыку с симфоническим исполнением.

Знакомые композиции получают новое звучание благодаря живому оркестру, вокалистам и диджей-сетам. Особую атмосферу шоу дополняют масштабные световые и зрительные эффекты.

За сценическим именем ODYSSAY стоит украинский артист Максим Ермаков. Его музыкальный стиль сформировался на пересечении melodic techno и progressive house. В композициях музыкант объединяет глубокие басовые партии, мелодичные мотивы и кинематографическое звучание.

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

Еще одним знаковым событием для артиста стал концерт в киевском Дворце спорта в феврале 2026 года. Тогда ODYSSAY представил программу ODA Symphony, собравшую полный зрительный зал.

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)

SYNTHONY (фото предоставлено прессслужбой)