Украина определила претендента на "Оскар-2027": что известно о фильме "Следы"

О чем фильм "Следы"

В центре документальной ленты - украинские женщины, пережившие сексуальное насилие и пытки в результате российской агрессии, но отказавшиеся молчать о пережитом.

Одной из героинь стала бывшая пленница Ирина Довгань. После увольнения она стала активисткой и начала документировать показания других пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины.

Из-за личных историй героинь авторы говорят не только о травме, но и о солидарности, поиске справедливости и восстановлении после пережитого.

Режиссер Алиса Коваленко сама пережила российский плен в начале войны на Донбассе и публично рассказывала о сексуальном насилии, связанном с конфликтом.

Ее личный опыт и правозащитная деятельность стали одним из толчков к созданию картины.

Комментируя выбор, Украинский Оскаровский комитет назвал "Следы" честной и глубокой работой об опыте, который очень сложно проговаривать, а также отметил деликатный киноязык авторов.

Для Коваленко выдвижение ленты – это также возможность привлечь международное внимание к российским военным преступлениям и сделать голоса пострадавших женщин громче.

Фильм уже отметили на международных фестивалях

Мировая премьера "Следов" прошла в феврале 2026 года на Берлинском международном кинофестивале.

Лента была представлена в секции Panorama Dokumente, где она победила в зрительском голосовании среди документальных работ. В голосовании приняли участие 26,5 тысяч зрителей.

Впоследствии фильм получил награду на фестивале Movies That Matter в Гааге, был представлен на Millenium Docs Against Gravity и попал в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто.

Украинская премьера прошла на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

Над фильмом работали компании 2Brave Productions и Message Film в сотрудничестве с Arte France, SEMA Ukraine и Dr. Denis Mukwege Foundation. Продюсерами стали Ольга Брегман и Наталья Либет.

Кто еще претендовал на выдвижение

Всего в национальном отборе в этом году участвовали восемь лент:

"Вечник" - режиссер Иван Николайчук

- режиссер Иван Николайчук "Война глазами животных" – М. Слабошпицкий, Ю. Шашкова, М. Тузов, А. Мамедов, С. Костюк, И. Сауткин, А. Лидаговский

– М. Слабошпицкий, Ю. Шашкова, М. Тузов, А. Мамедов, С. Костюк, И. Сауткин, А. Лидаговский "Киллхаус" - режиссер Любомир Левицкий

- режиссер Любомир Левицкий "Последний Прометей Донбасса" – режиссер Антон Штука

– режиссер Антон Штука "Простой Солдат" - режиссеры Артем Рыжиков и Хуан Камило Крус

- режиссеры Артем Рыжиков и Хуан Камило Крус "Следы" - Алиса Коваленко и Марыся Никитюк

- Алиса Коваленко и Марыся Никитюк "Тихое наводнение" - режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук

- режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук The Last Message - режиссеры Андрей Волошин и Алексей Лебедев.

Решение принял Украинский Оскаровский комитет из 12 членов, возглавляемый кинокритиком Аликом Шпилюк.

Что дальше

Выдвижение от Украины еще не означает автоматическую номинацию на "Оскар".

15 декабря Американская киноакадемия должна объявить 15 лент, которые войдут в краткий список в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Пять официальных номинантов станут известны 21 января 2027 года, а самая 99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

Помимо участия в международной категории "Следы" также могут претендовать на рассмотрение в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".