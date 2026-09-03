"Цибулька": украинская дизайнер создала шрифт в стиле петриковской росписи

Как происходило создание шрифта

По словам дизайнера, при создании шрифта она экспериментировала с лигатурами и добавила в набор декоративные растительные глифы.

Анна Маслик взяла характерные элементы петриковской росписи - листочки, калину, цветок кудрявки и "цибульку".

Конкретно последний декоративный элемент стал основой для наименования шрифта.

"В этом шрифте я наконец дорвалась в лигатуры и решила сделать несколько растительных глифов. За основу взяла элементы из петриковской росписи, а именно листочки, калину, цветок кудрявку и лучок. Последняя и дала название шрифту", - написала дизайнер.

Шрифт "Лук" (фото: instagram.com/anci.graphics)

Получить "Цибулька" можно за благотворительный взнос от 500 гривен. Все собранные средства направят на нужды украинских военных. После оплаты ссылка на загрузку шрифта должна появиться автоматически.

По словам Маслика, шрифт имеет открытую лицензию. Это означает, что его можно использовать не только в личных проектах, но и в коммерческих работах.

Таким образом, "Цибулька" сочетает современный графический дизайн с традиционной украинской орнаментикой, в то же время помогает собирать средства в поддержку украинских защитников.

Шрифт "Цибулька" (фото: instagram.com/anci.graphics)

Как появилось название

Как дизайнер рассказала Общественное Культура, на работу над "Цибулькою" она потратила около месяца. Больше времени, по ее словам, заняло сочетание всех элементов в целостную систему. Чтобы добиться гармоничного результата, Маслик пришлось отказаться от нескольких вариантов букв.

Название шрифта также изменялось в процессе работы. Сначала дизайнер назвала его "Вусатий" - из-за характерных "хвостиков", появившихся в буквах Е, С и некоторых других символах. Позже шрифт получил рабочее название "Горошок", однако в конце концов Маслик остановилась на варианте "Цибулька".

"Цибулька" стала уже четвертым шрифтом дизайнерки, который она предлагает получить за благотворительный взнос. По словам Маслик, сначала она создавала шрифты, прежде всего, для того, чтобы лучше понять принципы и особенности шрифтового производства.

Шрифт "Цибулька" (фото: instagram.com/anci.graphics)