Трюки без дублёров, капризы стихии и неожиданные повороты - как снимали "Мятеж" с Джейсоном Стэйтемом

Первые сцены "Мятежа" снимали на британской студии Pinewood, где специально для фильма возвели масштабные декорации: тайскую улицу с магазинами и барами, внутренние помещения контейнеровоза и даже сами грузовые контейнеры. Но главное испытание ждало команду впереди.

Режиссёр Жан-Франсуа Рише с самого начала настаивал: ключевые события должны разворачиваться не в павильоне, а на настоящем контейнеровозе. Найти подходящее судно оказалось сложнее, чем ожидалось. Команда несколько месяцев искала корабли по всему миру, заключала сделки, которые срывались одна за другой, и даже начала съёмки, ещё не имея главной локации. Лишь позже удалось найти 150-метровый контейнеровоз Skylight на Мальте. Именно он «сыграл» судно Artemis, на борту которого разворачивается большая часть событий фильма.

Работа на настоящем корабле добавила фильму аутентичности, но одновременно стала настоящим испытанием для всей команды. Узкие проходы, жаркое машинное отделение, постоянный гул двигателей и море, которое каждый день диктовало свои правила, заставляли актёров буквально подстраиваться под стихию.

Кадр из фильма «Мятеж» (фото: Green Light Films)