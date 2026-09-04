Трехметровое сердце и "дышащие" легкие: в Киеве открыли необычное пространство о теле человека

Что показывают в "Теле человека"

Проект открылся 29 августа. Пространство объединило 50 экспонатов и тематических зон, а также более 100 единиц интерактивного оборудования.

Посетители могут увидеть, как функционирует человеческий организм с помощью гигантских 3D-моделей, VR, мультимедийных технологий и искусственного интеллекта.

Среди самых заметных объектов - пульсирующее трехметровое сердце, "дышащие" легкие, интерактивный тоннель пищевода и дерево ДНК.

Полное прохождение маршрута занимает примерно полтора часа. Организаторы отмечают, что посетитель здесь должен быть не просто зрителем, а участником своеобразного путешествия по человеческому телу.

"Идея такого проекта у нас появилась еще до полномасштабного вторжения. В Украине не было больших интерактивных пространств на эту тему, поэтому нам хотелось создать комплексный формат, который объединил бы развлечения, образование, технологии и полноценный иммерсивный опыт", - рассказал основатель компании Unipark, автор и организатор проекта.

В Киеве открыли интерактивный проект "Тело человека" (фото предоставлено организаторами проекта)

В то же время, он подчеркнул, что "Тело человека" не позиционируют как классический музей анатомии.

"Для нас важно подчеркнуть: это не музей анатомии. Наша задача легко и увлекательно показать, как действительно работает человеческое тело. Если после посещения человек начнет внимательнее относиться к себе - значит, мы создали этот проект не зря", - отметил Погорелко.

К проекту присоединились украинские звезды

Одной из особенностей пространства стали селфи-аватары известных украинцев. Среди них - боксер Александр Гвоздик и баскетболист Вячеслав Кравцов.

К озвучению экспозиций присоединился ряд украинских знаменитостей: Маша Ефросинина, Ольга Сумская, Оля Полякова, Павел Зибров, KAZKA, Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Владимир Горянский, Вадим Олейник, Гарик Корогодский, Александр Педан, ONUKA, Сергей Танчинец, Сергей Танчинец, Сергей Танчинец, Тимур Мирошниченко и Даша Трегубова.

К созданию экспозиций также были привлечены медицинские и научные специалисты. Амбасадором зоны сердца стал кардиохирург и трансплантолог Борис Тодуров, а Институт сердца Минздрава Украины - главный медицинский партнер проекта.

На локации планируется проводить лекции врачей и ученых, образовательные программы для детей и взрослых, а также социальные и благотворительные инициативы.