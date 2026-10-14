В трендовом цвете и с макияжем: Лина Костенко предстала на новых фото с Вакарчуком и Жаданом

Украинская поэтесса Лина Костенко недавно принимала гостей у себя дома в Киеве. Встреча прошла по случаю столичной премьеры театральной адаптации романа "Маруся Чурай", а ее участники поделились новыми фотографиями с легендой.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на публикации Вакарчука и Франковского драмтеатра в Instagram.

Как сейчас выглядит Лина Костенко

Лидер группы "Океан Ельзи" опубликовал несколько фотографий и видео. Судя по кадрам, встреча была теплой и душевной - гости даже пели вместе.

На фотографиях поэтесса предстала в кофте в модном темно-синем оттенке и серой блузе, которые дополнила платком на шее.

Особое внимание привлек макияж 96-летней писательницы. Она сделала акцент на глаза, добавив голубые тени на веки.



Что рассказал Вакарчук о встрече с Костенко

Артист работал над музыкой и аранжировками для театральной адаптации "Маруси Чурай". Он признался, что возможность приобщиться к постановке и лично встретиться с автором произведения стала для него особым событием.

"Для меня большая честь работать над музыкой и аранжировками к спектаклю. Вчера мы все вместе, сидя рядом с Линой Васильевной, воспроизвели часть спектакля. Это был особый момент. Какое счастье жить с ней в одно время", - поделился артист.

Кроме Вакарчука, встречу посетили писатель и музыкант Сергей Жадан, издатель Иван Малкович, режиссер Олесь Санин и актеры Франковского драмтеатра, в частности Наталья Половинка, Мария Столпник, Роман Луцкий, Иван Блиндарь, Надежда Левченко, Олег Панас и другие.

Вместе с Линой Васильевной они обсудили современное прочтение "Маруси Чурай", личные истории и не только.

"Во время встречи мы говорили об истории создания спектакля, смелости современной интерпретации поэмы и о том, как актеры проживают свои роли и чувствуют героев, созданных поэтессой", - отметила команда театра.