Один из 5 лучших фестивалей Европы "идет" под землю: в Запорожье состоится GOGOLFEST

DakhaBrakha объединит 15 подземных школ

Фестиваль будет исследовать три измерения украинского времени - прошлое, настоящее и будущее. В программе будут объединены театр, музыка, перформансы, цифровое искусство и дискуссии о развитии города.

Одним из центральных событий станет масштабный телемост-перформанс Futurum, режиссером которого выступает Владислав Троицкий.

Его главной локацией станет подземный паркинг в Запорожье, который превратят в цифровой медиахаб. Там выступит группа Dakha Brakha, а параллельно в 15 подземных школах города сотни детей примут участие в синхронном хореографическом перформансе .

Через движение и декорации школьники будут рассказывать собственные истории о страхах, мечтах и будущем. Видеосигналы из школ в реальном времени будут транслироваться на большие экраны в городских хабах "Орбита" и "Титан", на специальных площадках, а также на YouTube.

По словам программного директора фестиваля Анны Басовой, проект должен показать, как культурные и образовательные пространства могут взаимодействовать даже в прифронтовых условиях.

GOGOLFEST (фото предоставлено организаторами)

Театр - в бункерах

Театральная часть фестиваля будет также проходить в безопасных укрытиях. В программу вошли камерные представления на пересечении театра, музыки и перформанса.

2 октября состоится премьера камерной оперы "Сковорода. Шевченко. Стус" от DakhTrio. Постановка совместит академическое, фольклорное и роковое звучание, а часть композиций на тексты Григория Сковороды и Василия Стуса прозвучит со сцены впервые.

3 октября покажут швейцарский моно-спектакль "Be My Margaret!" (or in the strangeness of loneliness) Мадлен Богхард. Постановка создана на основе интервью французской писательницы Маргерит Дюрас. После 39 показов в Европе на английском и французском языках представление впервые представят на украинском.

GOGOLFEST (фото предоставлено организаторами)

Музыка и экспериментальный звук

Музыкальная программа фестиваля будет сосредоточена на украинской электронной сцене, экспериментальном звучании и независимых коллаборациях.

В частности, SI Process от сообщества Brave! Factory - проект Станислава Иващенко, известного как "Человек Драм-Машина", - представит специальную программу, адаптированную под акустику укрытий.

Также в программе - экспериментальная коллаборация Стаса Королева и Анастасии Весны, соединяющая альтернативную сцену, авторскую песню и перформативные практики.

GOGOLFEST (фото предоставлено организаторами)

Дискуссии о будущем Запорожья

Отдельный блок фестиваля будет посвящен архитектуре, урбанистике и развитию общин.

2 октября участники обсудят трансформацию общественных пространств в прифронтовых городах, в частности, какие объекты могут стать новыми городскими центрами после войны.

3 октября состоится практическая лаборатория, посвященная развитию локальных сообществ и поиску способов объединения людей в кризисных условиях.

Финальным событием дискуссионной программы 4 октября станет панель "Будущее. Запорожье после" с участием местных лидеров, архитекторов и международных экспертов.

GOGOLFEST Покров состоится при поддержке Запорожского городского совета и Запорожской областной военной администрации.

Попасть на события фестиваля можно по предварительной регистрации.