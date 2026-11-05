О том, что обычно умалчивают: Дикий театр готовит откровенную премьеру

О чем "Нежный режим"

Истории зрителей привели в порядок режиссер и драматургиня Наталья Сиваненко.

Они стали основой постановки о телесности, желаниях, страхах и честности в отношениях.

По сюжету, однажды вечером обычная прачечная становится местом откровенных признаний.

Чужое белье рассказывает о владельцах больше, чем они сами готовы озвучить.

Герои влюбляются, делятся тайными фантазиями, ищут себя и в то же время боятся собственных желаний и пытаются быть "нормальными".

"Это красивая и щепетильная история о людях, которые научились заниматься сексом, но так и не научились говорить о нем", - комментируют в театре.

Дикий театр покажет спектакль "Нежный режим" (фото: Никита Делюков)

По словам команды, спектакль должен стать откровенным разговором о том, что часто неудобно обсуждать даже с близким человеком. Речь идет об искренности с партнерами и с самими собой.

Как война изменила близость

Одна из тем постановки - влияние полномасштабной войны на чувственность. Команда предлагает задуматься, стали ли люди лучше понимать собственные желания и откровенно говорить о них.

"Мне интересно исследовать тему секса сегодня, ведь это одно из проявлений человечности. Нас всех изрядно поплавила война", - рассказывает продюсер спектакля Ярослава Кравченко.

По ее словам, такой разговор нужен и зрителям, и самим создателям постановки.

"Она делает мир более понятным, а людей - смелее и откровеннее", - отмечает Кравченко.

Кто создает спектакль и когда премьера

Режиссером "Нежного режима" стал Юрий Катынский, художником - Юрий Ларионов.

Продюсер проекта - Ярослава Кравченко, партнерша - Карине Мнацаканян.

Премьерные показы состоятся 19 и 20 ноября 2026 в 18:30 на Сцене 6 Довженко-Центра в Киеве, по адресу ул. Васильковская, 1. Стоимость билетов - 400–2000 грн, возрастное ограничение - 18+.